El Senado debate la Ley de Glaciares y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.
El acuerdo entre el Mercosur y la UE pone tensión a la sesión en la Cámara de Senadores

La Ley de Glaciares se debate desde las 11 en el Senado. La jornada se desarrolla en un clima de tensión por las marchas en contra de la nueva normativa.

En la sesión, que comenzó a las 11, también está previsto tratar el pliego del exdiputado nacional Fernando Iglesias como embajador argentino ante Bélgica y la Unión Europea.

El viernes a la misma hora, en tanto, se convocó a otra sesión en la Cámara alta para tratar los proyectos de reforma laboral y el régimen penal juvenil, ambos provenientes de Diputados.

Qué dice el pacto Unión Europea-Mercosur

Se estima que una vez que el acuerdo haya sido implementado en su totalidad, los exportadores de la UE se ahorrarán unos US$4.600 millones anuales en aranceles, principalmente en productos químicos y farmacéuticos, maquinaria industrial general y automóviles.

Pero para muchos analistas, el acuerdo con Mercosur es más estratégico para la UE que macroeconómico y ayudará a desplazar la influencia china en la región.

"Las implicaciones económicas y de beneficios para las empresas que cotizan en bolsa son modestas, pero el acuerdo comercial fortalece la posición geopolítica de la UE en Sudamérica", estimó Nenad Dinic, Equity Strategy Research, Julius Baer.

"Estratégicamente, Mercosur ayudaría a la UE a diversificarse más allá de China como fuente de minerales críticos, que son vitales para la transición verde y las cadenas de suministro relacionadas con la defensa", afirmó Max Maton, economista de Oxford Economics.

El Senado debate el pacto Unión Europea-Mercosur

La Argentina se encamina a ser el primer país de la región en aprobar el pacto Unión Europea-Mercosur. El Senado le dará media sanción entrada la tarde de este jueves. El proyecto tendrá una holgada mayoría de votos, ya que contará con el apoyo de varios senadores del bloque Justicialista que preside José Mayans.

“Nuestro bloque acompañará la votación de este tratado con la Unión Europea con observaciones en virtud de la heterogeneidad de impacto que esto significa y, también, creemos que este tipo de acuerdo requiere acompañamiento de medidas complementarias”, indicó el senador del peronismo Jorge Capitanich (Chaco).

Por su parte, el nuevamente oficialista Francisco Paoltroni (Formosa) sostuvo que "ha llegado el día de tan ansiado momento para nuestro país". "Después de 25 años de tratamiento, hoy se convertirá en ley este acuerdo UE-Mercosur. Esto significa el camino al desarrollo de nuestra república y del interior profundo eternamente postergado", señaló.

Designaron a Fernando Iglesias como embajador ante Bélica y la Unión Europea

Con 38 votos afirmativos y 31 negativos, el Senado aprobó la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica y la Unión Europea. Fue un debate corto. El exdiputado nacional recibió el apoyo de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, principalmente. El kirchnerismo mantuvo su rechazo, al igual que la flamante aliada del oficialismo Carolina Moisés (Jujuy).

Con el apoyo de los distintos bloques, comenzó la sesión

La sesión comenzó pocos minutos después de las 11 con un quórum nutrido de senadores de todos los bloques. Entre ellos también estaba el bloque Popular, con representantes del peronismo. También estuvieron representantes del PRO, la UCR y los bloques provinciales.

En un clima de tensión llegan los senadores al Congreso

Luego de la detención de los distintos manifestantes ambientales que se expresaron en las inmediaciones del Congreso, los senadores de los distintos bloques llegan al Congreso de la Nación. La jornada será caliente y las definiciones llegarán a último momento.

El oficialismo no tiene el texto ni los números cerrados para definir el proyecto que piden los gobernadores para favorecer el desarrollo minero en sus provincias.

