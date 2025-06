Educación: el pacto que Mendoza necesita y todos esquivan porque no es popular

En el enfoque del tema hay algo que puede pasar por error, pero es más un traslado de culpa (como diría un psicólogo) o, para decirlo en términos lingüísticos, un mal uso de los pronombres, que es aún menos ingenuo. Decimos: los niños y adolescentes no aprenden. Los niños y adolescentes no saben leer, no pueden resolver operaciones matemáticas sencillas. Donde dice “ellos”, debería ser “nosotros” (adultos, familia, escuela , gobierno). Donde dice “no aprenden”, debería decir, “no logramos darle las herramientas, recursos, contexto y tranquilidad” para que aprendan. Donde dice “no entienden lo que leen”, también deberíamos decir “no logramos que entiendan lo que leen”. Justamente, se trata de niños y adolescentes que, bajo responsabilidad adulta, son chivos expiatorios ideales que arrastran una mochila pesada de prejuicios, estigmas y, sobre todo, dificultades. En Mendoza, por ejemplo, más del 60% de los niños y adolescentes viven en hogares sin recursos económicos suficientes para poder desarrollarse.

En Mendoza no se ha logrado que el 54,9% de los alumnos del secundario superen los aprendizajes mínimos en matemática, según las pruebas Aprender y, además, hubo un retroceso marcado, pues en 2019 ese porcentaje (de alumnos “con mala nota”) era del 36% y en 2022, tras la pandemia, del 50%. Como se trata de adolescentes del nivel medio, es un diagnóstico que trasciende a las escuelas en el futuro inmediato: son los jóvenes que en los próximos años se sumarán al mundo del trabajo, aspirarán a una carrera universitaria y comenzarán su vida como adultos. Del otro lado, claro, vuelven los problemas de pronombres: los jóvenes llegan con muchos problemas de formación. Debería decir: no logramos darle las herramientas y el contexto para tener adultos formados. Los problemas se potencian entre jóvenes que asisten a escuelas rurales y también hay diferencias entre quienes están en escuelas de gestión pública o privada aunque, advierten desde la DGE, se ha notado un retroceso más marcado en escuelas pagas.

Los resultados suelen escandalizar pero la atención dura hasta el siguiente posteo dramático en redes sociales. La Educación está en el cuarto orden de prioridades de preocupaciones ciudadanas y cayendo: solo el 27% de los mendocinos lo considera prioritario. Nadie gana elecciones con ese eslogan, pues el voto responde más al bolsillo que al conocimiento; mucho más a la realidad que a la proyección a futuro.

Por eso no es casualidad que dirigentes que están en contra de la educación pública hayan tenido excelentes resultados electorales en zonas donde la escuela es, quizá, el mejor sitio del lugar donde viven. Por eso también no hubo reacción ante el año de menor inversión en educación: solo el 0,88% del PBI. Mendoza, por ejemplo, dejó de recibir recursos para programas como Mejoramiento de la Calidad, Conectar Igualdad, Fortalecimiento territorial y debió suplir con recursos propios esas carencias. A pesar de los discursos, no hay ningún dato empírico que contradiga que la educación no sea una herramienta de mejora.

inversión en educación.png

En medio de los vaivenes discursivos y políticos hay dudas sobre si hay condiciones para firmar un “pacto para cuidar al aula”, es decir para ponderar a la educación como eje troncal del presente y futuro de Mendoza. Hay, claro, un contexto político particular. El microcontexto político indica que es más relevante ponderar los hechos de mejoras viales, que la construcción de escuelas. Por eso los intendentes de Mendoza están alerta para morder recursos de los 1.023 millones de dólares que Mendoza tiene ahorrados en función de obras "visibles"; pero son reacios a tomar responsabilidad en temas menos "sexis" como la educación. Más aún, rinden más los operativos policiales y endurecimiento de penas, que una mejora en la currícula de la formación docente. Provincia no tiene políticas de estado explícitas y el último hecho en ese sentido tuvo que ver, justamente, con la seguridad y la extinta política de Estado que sirvió para cambiar la policía provincial. Hay otros ejes que se sostienen bajo la idea de que hay acuerdos, pero con pactos tácitos. Ocurre con el hipócrita cuidado del agua y también con el aprovechamiento de los recursos naturales.

Hay un contexto político particular. La crisis de representatividad que tiene Mendoza, con dispersión de energías, falta de alternativas, alternancia y opciones para quienes piensan distinto al gobierno, perjudica que haya matices. Las oposiciones partidarias se reducen a eso, a una negativa. El oficialismo tiene atrofiado por falta de ejercicio la práctica de consultar, escuchar y agregar valor con ideas de otros. En el futuro hará falta más inteligencia para aplicar políticas, que sumar recursos. Es que, por ejemplo, por la baja en la natalidad ya se nota sensiblemente la caída en la matrícula en los colegios, por lo que en el futuro inmediato quizá no hacen falta más edificios escolares, sino mejores instalaciones y mucho mejor preparadas. Lo mismo con el uso de la tecnología: harán falta la misma cantidad de docentes, pero con muchos más recursos para abordar con mejores herramientas el liderazgo educativo en el aula.

Un acuerdo para cuidar y mejorar el aula podría ser el primero de otros, como un pacto de mejora institucional y un pacto productivo, que, quizá, Mendoza necesita para sembrar un futuro mejor.