Echaron a un contador del Gobierno de Mendoza por maniobras irregulares en el manejo de un fondo

Tras confirmar el accionar y las maniobras sospechosas, se abrió un sumario administrativo contra el estatal, el cual determinó que fue responsable de “irregularidades contables”. Por un lado, advirtió que no se presentó la Rendición Mensual de Noviembre 2020 y además que se efectuaron Retenciones de Ingresos Brutos correspondientes a los períodos marzo, junio y julio, sin el correspondiente ingreso en la Administración Tributaria de Mendoza (ATM) .

Asimismo, el equipo que llevó adelante el sumario observó que no se realizaron las presentaciones de Declaraciones Juradas mensuales por las retenciones mencionadas. En tanto, también detectaron cheques emitidos y depósitos no registrados y la contratación de un servicio que no se utilizó.

Al analizar todas estas irregularidades, las autoridades advirtieron que correspondía la sanción de cesantía contra el agente estatal.

Es así que el gobernador Alfredo Cornejo terminó aplicando esa sanción y confirmó el despido del contador MArtín Carlos Vega, quien tenía un cargo de Clase 009 en el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.