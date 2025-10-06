Duro revés contra los arrepentidos en la causa Cuadernos: los jueces rechazaron el acuerdo económico que presentaron para evitar el juicio

Por unanimidad, el Tribunal Oral Federal Número 7 determinó el rechazo a los planteos que los 47 empresarios y el ex Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina habían formulado para poder ser eximidos del juicio oral del expediente por los escritos de Oscar Centeno a iniciar el próximo mes de noviembre.

En un fallo de casi 200 páginas, los magistrados Enrique Mendez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, analizaron las posturas de las defensas asi como también de la Unidad de Información Financiera, querellante en la causa, y la de la fiscal Fabiana León quien de forma categórica rechazó la posibilidad de extinguir la acción penal, reivindicó la realización del debate y remarcó que aceptar pagos unilaterales equivaldría a “abrir un mercado de impunidad”.

En su voto, el magistrado Méndez Signori calificó como desacertada la postura de varias de las de defensas sobre la reparación del perjuicio ocasionado al no reconocer los límites en la actual legislación “tal postura sólo encontraría sustento desde una mirada descontextualizada de la norma, que desconozca su naturaleza jurídica, el diseño gradual de implementación del sistema adversarial y la necesidad de una lectura armoniosa de la legislación procesal”.

Por su parte, el juez Castelli compartió el criterio de su colega y citó los dichos de la fiscalía quien en la audiencia del pasado 12 de septiembre considero que se trata de “un caso de gran corrupción en el que se encuentran involucrados agentes estatales y empresarios”, considerando que “no puede extinguirse selectivamente la acción por reparación integral para los empresarios, mientras se mantiene para los funcionarios”, mientras que el magistrado Canero, sin profundizar más que en el rechazo de las nulidades planteadas por las defensas adhirió al criterio de sus pares.

Diversas figuras del empresariado de la construcción, con Ángelo Calcaterra a la cabeza, propusieron cifras millonarias, significativas y simbólicas para tener un sobreseimiento anticipado luego de varios años de instrucción y con el juicio oral a iniciar exactamente en un mes.