Domingo Cavallo fulminó a la gestión de Javier Milei: "No hay estabilidad ni crecimiento"

En el texto titulado “Cómo consolidar un clima de estabilidad y crecimiento”, Cavallo afirmó que el salto del tipo de cambio no derivó en un repunte inflacionario, pero tampoco sirvió para consolidar la estabilidad ni para reactivar el crecimiento.

Domingo Cavallo consideró que Javier Milei "debería tener un discurso menos agresivo e insultante hacia el resto de los dirigentes"

El “padre de la Convertibilidad" recordó que, en diciembre de 2024, había sostenido que eliminar el cepo no implicaría un aumento de precios y que era el puntapié para reordenar la economía. Sin embargo, también reconoció un error en su análisis: "No acerté respecto a que podría significar la consolidación de la estabilidad y el crecimiento, porque ello no parece estar ocurriendo".