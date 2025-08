Diputados opositores logran iniciar la sesión especial: "El Gobierno no quiere que funcione el Congreso"

Live Blog Post

Julio Cobos estalló contra el gobierno

El diputado mendocino por la UCR, Julio Cobos, en medio de la Labor parlamentaria habló con la prensa y estalló contra el Gobierno, ante la falta de acuerdos por el temario, que finalmente se mantuvo.

Se quejó de la intención del bando libertario por querer expresarse acerca de las iniciativas impulsadas por los gobernadores en pos de la coparticipación. "Si no se logra tratar, va a haber un emplazamiento. El oficialismo está buscando expresarse para dilatar la sesión", manifestó.

El quórum, según dijo, no está garantizado aún gracias a la puja del oficialismo: "El Gobierno no quiere que funcione el Congreso. Nosotros estamos acá en la sesión especial porque las comisiones no trabajan, no hay sesiones ordinarias y tenemos que obligar a los presidentes de comisión".

"Esto es una consecuencia de que no tenemos presupuesto, sesiones, de que se plantean cuestiones de privilegio. Se han sancionado en lo que va del año 13 leyes, de las cuales 4 han sido vetadas, es decir, tenemos 9 leyes y 24 DNUs. Cuando el Gobierno dice que no quiere romper el equilibrio fiscal, nadie quiere, pero nosotros no queremos que tampoco se rompa el equilibrio institucional, federal, social, entre la macro y la microeconomía hay una grieta y esto es lo que tiene que entender el Gobierno".