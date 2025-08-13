Diputados busca marcar la agenda aprovechando la tensión entre los Gobernadores y Milei

Diputados discute el reparto de ATN y combustibles, proyectos que obtuvieron el respaldo de los mandatarios provinciales y tensiona la relación con la Rosada.

Diputados avanza en el debate por las leyes que benefician a los mandatarios provinciales. Foto: Prensa Diputados

En medio de una nueva disputa entre los gobernadores y la Casa Rosada, la Cámara de Diputados se prepara para avanzar este miércoles en comisiones con dos iniciativas impulsadas por los mandatarios provinciales. Los proyectos, que buscan coparticipar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y una parte del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), llegan con respaldo unánime, aunque persisten dudas sobre su futuro legislativo.

La propuesta para modificar el reparto de los ATN será debatida a las 12 en la Comisión de Presupuesto, presidida por el libertario José Luis Espert. En tanto, el proyecto vinculado al ICL se tratará a las 16 en un plenario conjunto de Presupuesto y de Energía y Combustibles, encabezado por la oficialista Lorena Villaverde.

Ambos textos fueron aprobados rápidamente en el Senado y, la semana pasada, la Cámara baja decidió emplazar su discusión en comisiones para avanzar hacia el dictamen. No obstante, en el camino, algunos mandatarios que provienen de la excoalición Juntos por el Cambio, como los radicales Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco), el dirigente del PRO Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y el propio Jorge Macri, sellaron acuerdos electorales con La Libertad Avanza en sus provincias de cara a las elecciones nacionales de octubre.

En qué consisten los proyectos de los Gobernadores En cuanto a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), La iniciativa plantea que la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional sea automática y quede incorporada a la Ley Permanente de Presupuesto N.º 11.672. El reparto se realizaría siguiendo los coeficientes establecidos por la Ley de Coparticipación Federal.

Actualmente, este fondo se financia con el 1% de la coparticipación a distribuir y con el 2% del impuesto a las ganancias. Su objetivo es atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros en las provincias.