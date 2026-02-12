Diputados aprobó el acuerdo UE-Mercosur y la Reforma Penal Juvenil

Live Blog Post

Se vota el acuerdo UE-Mercosur

La diputada de La Libertad Avanza, Juliana Santillán, cerró las exposiciones y defendió con énfasis el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y advirtió que rechazarlo implicaría resignar una oportunidad estratégica para el país. Según sostuvo, no avanzar en su ratificación “sería negar una oportunidad y quedar atrás mientras otros avanzan”.

Durante su intervención, la legisladora calificó el entendimiento como “una señal clara” de que “la Argentina, el Mercosur y la UE creen en el comercio internacional como una herramienta de crecimiento, de desarrollo y de generación de empleo genuino”. En ese marco, planteó que la inserción en los mercados globales es una condición necesaria para dinamizar la economía local.

Santillán remarcó además que, en el caso argentino, la Unión Europea constituye una de las principales fuentes de inversión extranjera directa. “Representa fábricas, empleos y tecnología. Son innovación, son cadenas de valor y se trata de un esquema equilibrado, gradual y previsible”, afirmó. Y concluyó: “Este acuerdo no es un punto de llegada, es un punto de partida”.