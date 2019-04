Dietrich: "Un paro durante un feriado no resuelve los problemas"

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, afirmó hoy que "hacer un paro un día feriado no es la forma de resolver los problemas", al cuestionar la medida de fuerza anunciada ayer por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) para el 1 de mayo próximo en recordación del Día del Trabajador, en reclamo de una modificación del Impuesto a las Ganancias y un aumento salarial para los jubilados.

"No creo que hacer un paro un día feriado sea la forma de resolver los problemas", indicó el ministro en declaraciones a CNN Radio.

Ayer, los sindicatos que integran la CATT anunciaron que no prestarán servicios el 1 de mayo próximo, lo que en la práctica significará un paro total de actividades, en reclamo de la reformulación del impuesto a las Ganancias sobre sueldos y un aumento salarial de emergencia a los jubilados, según informaron a la prensa.

De esta manera, ese día no funcionarán los trenes, colectivos, vuelos aerocomerciales, subterráneos y embarcaciones.

No obstante, el ministro deseó hoy que "eso no suceda" y se mostró esperanzado en que se pueda encontrar "un espacio de diálogo" entre las partes.

"No depende de nosotros (las autoridades)", la realización de la medida de fuerza, que "le complica la vida a la gente, y complica la situación económica", cuestionó el funcionario.

Por otro lado, el ministro aseguró que el Gobierno Nacional ha comenzado un "proceso de transformación" y que "vamos a una lenta recuperación".

"Estamos viviendo un proceso de transformación muy profunda que empezó en 2015 donde hemos encarado de frente muchas de las crisis sistemáticas, que aparecen cada dos o tres años", dijo el funcionario.

En otro orden, Dietrich agregó que las obras continúan y que el dinero "sale de no robar más, de no ver más bolsos de los que vimos por televisión" en referencia al ex secretario de Obras Públicas, José López; y añadió que, en el tema tarifario, hubiera sido "muy lindo resolver los problemas estructurales sin aumentar el boleto del colectivo".

"Lamentablemente hay que ir resolviendo todo paso a paso, con un esfuerzo de todos nosotros, que vale la pena, porque vamos a estar cada vez mejor", aseguró el ministro.