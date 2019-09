Desvincularon del municipio al trabajador que agredió a una candidata

En el mes de julio se vivió un episodio que tiñó de violencia la campaña electoral en Mendoza. En concreto, un hombre arrojó piedras y amenazó a una candidata a concejal que se encontraba haciendo campaña en un barrio de Godoy Cruz. Más tarde se confirmó que el agresor era empleado municipal y este jueves el intendente Tadeo García Zalazar dijo que Rodrigo Aznares fue desvinculado de la comuna.

"Cualquier episodio de violencia es repudiable y nosotros salimos inmediatamente a iniciar un sumario administrativo porque era empleado municipal. Ese sumario terminó con la sanción y la separación del cargo", manifestó Tadeo García Zalazar en Vos Sabrás sobre el hombre que trabajaba en el área de Higiene Urbana. "Independientemente de la causa que se inició en la fiscalía correspondiente", adhirió.

Pero así como destacó el rápido repudio y las acciones concretas que se tomaron, cuestionó al PJ por decir que el intendente no se puso en contacto con ellos. "Para exigir hay que atender el teléfono y no me atendieron", argumentó García Zalazar. "Hay 18 llamadas perdidas porque nunca me atendió", sostuvo.

Con esas palabras le contestó a su rival en las urnas, Andrea Blandini. Esta última había cuestionado la semana pasada a García Zalazar por no haberla llamado para tomar acciones conjuntas por lo ocurrido con la candidata a concejala Gabriela Malinar.

"Nosotros inmediatamente nos comunicamos con los representantes del PJ en el Concejo Deliberante y les pedimos el teléfono de Malinar, pero nunca atendió", aclaró el actual intendente.

Malinar fue agredida el 19 de julio por Rodrigo Aznares cuando junto a compañeros de Unidad Ciudadana repartían folletos en el barrio Jardín Sarmiento. Allí, Aznares comenzó a golpear el auto de los militantes y los amenazó con pegarles un tiro si no se retiraban del lugar. Más tarde, se supo que se trataba de un empleado del área de Higiene Urbana del municipio y militante del radicalismo.