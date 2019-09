Candidata sin cassette: "No sé que micro va a Godoy Cruz porque ando en auto"

La candidata a intendenta de Godoy Cruz, Andrea Blandini, fue entrevistada en MDZ Radio y aseguró que la principal diferencia que tiene con el actual intendente Tadeo García Zalazar y con el gobernador Alfredo Cornejo es que ella no cree en la teoría del efecto derrame. "Miramos el departamento de una manera diferente. Ellos desde lo ideológico conceptual piensan que si se llena un vaso, va a desparramar. Pero eso no sucede. Yo vivo donde el vaso está muy lleno", aseguró y agregó que también conoce la realidad de familias que atraviesan serios problemas económicos en el municipio.

La senadora provincial afirmó que es vecina de Tadeo García Zalazar y lo criticó por no haberla llamado luego de que agredieron en el municipio a la candidata a concejal Gabriela Malinar. "Yo esperé que me llamara para preguntarme cómo solucionamos el problema, porque los dos somos candidatos. Además somos vecinos", remarcó.

Al ser consultada sobre qué línea de ómnibus podía tomar desde el estudio de MDZ Radio, en calle Arístides Villanueva para ir a la Plaza Godoy Cruz, reconoció que no sabía la respuesta.

"No conozco la línea de colectivo pero seguramente será del Mendotran. Voy a ser sincera porque me he propuesto la verdad", expresó. "Hace años que ando en auto. Si el transporte fuese accesible lo usaría. Si yo pudiese dejar mi auto en Palmares y venir en Metrotranvía, no vendría en auto al centro", adhirió en diálogo con Vos Sabrás.

Tampoco pudo acertar los kilómetros de bicisendas que hay en el municipio porque reconoció que no la usa.

Escuchá la entrevista completa.