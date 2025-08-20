Designaron a dos funcionarios titulares de nuevas agencias de Transporte: quiénes son
El Gobierno oficializó a Carlos Frugoni y Paolo Marino como los funcionarios titulares de organismos creados tras la reestructuración del sistema de transporte.
El Gobierno Nacional designó a los funcionarios titulares que asumirán ante las nuevas agencias dependientes de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. La decisión quedó plasmada en el Decreto 597/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
Carlos María Frugoni fue nombrado director ejecutivo de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. Arquitecto con especialización en obras públicas e infraestructura vial, fue presidente de Autopistas Urbanas S.A. y participó en proyectos como el Paseo del Bajo, los viaductos de trenes Mitre y San Martín, y la implementación del peaje Free Flow.
Por su parte, Paolo Marino asumió la conducción de la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación. Ingeniero aeronáutico, se desempeñó como primer vocal del directorio del ORSNA y como asesor de la ANAC, además de combinar la gestión con docencia universitaria, investigación y consultoría internacional en seguridad operacional y aeropuertos.
Los funcionarios que asumen en las agencias
Estas agencias surgen de la reestructuración anunciada el 7 de julio. La Agencia de Control de Concesiones reemplaza a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y será la responsable de fiscalizar concesiones viales, ferroviarias y del transporte automotor de jurisdicción nacional.
Entre sus funciones se destacan aplicar sanciones ante irregularidades, gestionar reclamos de usuarios, intervenir en accidentes ferroviarios y controlar la operatoria de las concesiones.
En tanto, la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación resulta de la reducción de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y tendrá competencia exclusiva en transporte aéreo civil, con el objetivo de cumplir estándares técnicos y normativos fijados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).