A principios de mes se detuvo al financista Sebastián Palumbo y se lo vinculó con la asociación ilícita que ingresaba mercadería china de forma ilegal a través de Chile. Se trata de una banda investigada por contrabando y desde el Ministerio Público de la Justicia Federal afirman que se trata de la mayor causa de contrabando de la historia de Mendoza. Pero desde la defensa del empresario Cheng Zheng salieron a aclarar que el comerciante no conoce a Palumbo y que se siente injustamente perseguido.

Zheng se encuentra prófugo de la Justicia y está imputado como uno de los líderes de la asociación ilícita que es investigada por tres casos de contrabando. Sin embargo, su abogado aclara que en realidad está listo para declarar cuando le garanticen que seguirá el proceso en libertad. "No entiende justificado que lo quieran detener y por eso no se presenta ante la Justicia. Se va a presentar cuando le garanticen que no lo van a privar de la libertad", aseguró el abogado Fernando Luquez a MDZ.

A la derecha de la imagen, el abogado Fernando Luquez

El letrado sostiene que Zheng no tenía conocimiento de que la mercadería era ilegal y ratificó que "Cheng Zheng es ajeno a todos los hechos por los que se lo investiga". Pero sobre todo, dejó claro que "no tiene vinculación Palumbo" y criticó que el Ministerio Público dé a entender que Palumbo era financista de Zheng.

"Sobre la detención de Palumbo dicen que es quien financiaba a Cheng Zheng y no es verdad. Mi representado es un comerciante que es perseguido por una asociación ilícita a la que no pertenece y a Palumbo no lo conoce", sostuvo. "No entendemos por qué la fiscalía transfiere a los medios que es el financista de Cheng Zheng", adhirió.

Según Luquez, en la imputación de Palumbo figuran vínculos entre el financista con otro de los imputados, pero sin que quede claro qué tiene que ver con la causa de contrabando. Según pudo averiguar MDZ, la relación que investiga la Justicia es entre Palumbo y Daniel Gonzalo Martínez Pinto, otro apuntado como líder de la asociación ilícita que ingresaba mercadería de forma ilegal.

"No sabemos a qué obedece la detención de Palumbo, pero mi defendido ha tomado con asombro y malestar la masividad de los medios para vincularlo con él. Por eso me pide que lo defienda en los medios, porque lo que se dice no es real", sostuvo el abogado y dijo que la familia de Zheng se ve angustiada por estas versiones.

Por último, manifestó que el empresario -exdueño de Las Tinajas- sigue a disposición de la Justicia y que presentarán un recurso en la Corte Suprema para que se revea la decisión del Juzgado Federal que no le permite declarar en libertad. "Se ha tomado la nacionalidad china de Cheng Zheng para vincularlo a la causa de contrabando, cuando en realidad él lleva años en Argentina y ha desarrollado un extenso historial de actividades comerciales aquí", concluyó.

Tres hechos complican a los imputados

La Justicia Federal investiga una presunta asociación de más de tres personas destinada a cometer delitos de contrabando, la cual estaría integrada por Zheng "Esteban" Cheng, Daniel Gonzalo Martínez Pinto, José "Gordo" Rodríguez Núñez (en carácter de organizadores o jefes), Park Nam Ho (adquirente y destinatario de la mercadería), Adrián ‘Gato’ Fourcade (quien realizaría los pagos de la mercadería y coordinaría el cruce ilegal de la misma), Eugenio Javier ‘Loco’ Nasi (colaboraría con las actividades de logística del transporte de la mercadería tanto en la República de Chile como en la Argentina), Jorge Alejandro ‘Coque’ Rojas Huertas (coordinaría la carga de los transportes en la República de Chile) y Jorge Carreño (conseguiría los camiones y conductores para el transporte de la mercadería desde Chile). Agregándose con posterioridad al funcionario de la Dirección General de Aduanas de la República Argentina, Carlos Barón Knoll como coautor.

El 9 de marzo del 2017 se encontraron tres acoplados abandonados en la Ruta 7 con mercadería no declarada por 15 millones de pesos. La defensa de Nasi reconoce que él fue quien ordenó que desenganchen los semirremolques pero sostienen que al dejar allí la carga y volver a Chile no se evadió ningún tipo de control. Los propios choferes de los camiones reconocieron que Nasi fue quien les dio las directivas para eludir el control aduanero. Por si eso fuera poco, hay escuchas telefónicas entre Martínez Pinto y Rodríguez de ese día en el que mencionan a "Javier" y "el chino" comprometiendo a Nasi y Zheng Cheng.

Mientras tanto, en noviembre de ese año se detectó un camión con material de contrabando en Uspallata con mercadería por 7 millones de pesos. Allí lo que sospecha la justicia es que la carga era de Zheng Cheng y Park Nam Ho y quienes se encargaban de la logística del transporte sobornando agentes aduaneros para sortear los controles eran José Rodríguez, Daniel Martínez y Adrián Fourcade. A Nasi lo complica su sociedad con el ciudadano chileno Jorge Carreño, dueño del camión que transportaba la mercadería.

Por último, el 23 de mayo del 2018 se detuvo en el control del arco de Desaguadero un transporte que llevaba mercadería ilegal por otros $7 millones. Según el Ministerio Público, se constató que la mercadería acopiada en el galpón de calle Dorrego 4901 de Coquimbito, Maipú, Mendoza, era traslada a la empresa Andesmar, para ser despachada a Buenos Aires con destinatario a Nam Park Ho.