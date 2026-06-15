Deportaron de Bolivia a legisladores argentinos de izquierda por "inconsistencias" para entrar al país

La noticia fue confirmada por el propio canciller Pablo Quirno. Los dirigentes buscaban fiscalizar presuntas violaciones de derechos humanos en el país vecino, en el marco de un conflicto social en aumento.

El gobierno de Bolivia impidió la fiscalización de las violaciones a derechos humanos que se llevan adelante en el país vecino y deportó a legisladores argentinos y referentes de organismos de Derechos Humanos que integraban esa misión humanitaria. La noticia la confirmó este lunes el canciller argentino Pablo Quirno, mediante un comunicado.

“Arribó al Estado Plurinacional de Bolivia un grupo de ciudadanos argentinos integrantes de una autodenominada Misión Internacional Humanitaria de Derechos Humanos”, con el autodeclarado propósito de 'realizar un relevamiento de los derechos humanos en Bolivia a pedido de diputados bolivianos'”, consignó el documento.

Al respecto, las autoridades bolivianas han comunicado oficialmente que, durante los controles migratorios realizados, “se habrían verificado inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso al país y las actividades anunciadas públicamente por la delegación, así como cuestiones vinculadas al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación boliviana”. ”En función de ello, y en ejercicio de las facultades soberanas que corresponden a todo Estado para regular el ingreso, permanencia y salida de personas extranjeras de su territorio, decidieron no admitir el ingreso de los integrantes del grupo, quienes se encuentran retornando a la República Argentina”, agregó Cancillería.