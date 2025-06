Denuncian que Verónica Magario violó el reglamento y piden que se repita la votación por las reelecciones indefinidas

Asimismo, solicitan que ante “la relevancia del proyecto de Ley en cuestión” la requisitoria del bloque libertario “sea atendida a la mayor brevedad posible”.

Pedido de la LLA para que el senado bonaerense vuelva a votar las reelecciones indefinidas.jpg

La palabra de los legisladores libertarios

A todo esto, en dialogo con MDZ la senadora de La Libertad Avanza, Florencia Arietto, sostuvo que antes de presentar el pedido para que se llame a una nueva votación hablaron con especialistas: “Nos parece importante que atento a que es un proyecto de Ley que no tiene legitimidad, porque desempato la delegada del ejecutivo en el Senado violando el reglamento.”

“Estamos hablando de un proyecto que no tiene que ver con lo que necesitan los bonaerenses y encima se viola el reglamento. Nos parece importante que se vuelva a hacer la sesión y se repita la votación”, agrego la legisladora libertaria.

Y afirmo que en caso de ser necesario recurrirán a la justicia, “esto es agotar la vía administrativa. El pedido lo presentamos en la Secretaria Administrativa de la Presidencia del Senado bonaerense y si no hay respuesta o hay una respuesta negativa como se agota la vía administrativa tenemos habilitada la vía judicial”.

Senadora Florencia Arietto Bloque La Libertad Avanza.jpg La senadora bonaerense de La Liebrtad Avanza, Florencia Arietto transmitiendo de manera "clandestina" la sesión del martes 24 de junio Captura de pantalla de la transmisión oficial del Senado de la provincia de Buenos Aires

Por otra parte, la Senadora Florencia Arietto solidarizándose con los periodistas legislativos que por orden de la vicegobernadora Verónica Magario no pueden ingresar al palco de prensa, dijo: “Queda claro por qué Magario censura a la prensa y no quiere que los periodistas sigan la sesión desde los palcos. Buscaba tapar como votaban algunos senadores y nosotros obligando a que la votación sea nominal los dejamos expuestos. Esperemos que habilite el palco de prensa y si no lo hace, no hay problema seguiremos con las transmisiones clandestinas de las sesiones que tanto molestan a Magario”.

Las incógnitas que se abren

Las preguntas que quedan flotando es qué pasará si la vicegobernadora, Verónica Magario, convoca a una nueva sesión para repetir la votación. ¿Por los tiempos electorales, cuando será? Teniendo en cuenta que el cierre de listas está a la vuelta de la esquina y si “no apuran” los plazos no dan.

¿Qué harán los senadores opositores que quedaron en el ojo de la tormenta?, ¿volverán a repetir lo actuado en la sesión del martes 24?, ¿fingirán demencia, pegarán el faltazo?.

¿Y en diputados qué pasará, Alexis Guerrera seguirá con el plan de llamar a sesión solo para que la vuelta a las reelecciones indefinidas tome estado parlamentario? Algo que motorizaron el viernes pasado a sabiendas que no están las voluntades para que la vuelta a las reelecciones indefinidas, por ahora sin intendentes, se convierta en Ley.

Y si no se repite la votación, ¿qué hará la justicia actuará rápido como una liebre o se activará en modo caracol? Lo cierto es que Verónica Magario después de ese desconocimiento “involuntario” del reglamento interno del Senado bonaerense quedo en una posición muy incómoda.

Si da marcha atrás y convoca a una sesión para repetir la votación es un triunfo para la oposición, y si no lo hace se expone a que La Libertad Avanza judicialice el tema y que sean los tiempos de la justicia los que definan si en la provincia de Buenos Aires hay “margen” para el regreso de las reelecciones indefinidas, como quieren el kirchnerismo y La Cámpora.