De Marchi: "Estoy convencido de que hay segunda vuelta y Macri gana"

El intendente de Luján de Cuyo y candidato a diputado nacional, Omar De Marchi, dialogó con MDZ Radio y se mostró convencido de que Juntos Por el Cambio logrará torcer el resultado de las PASO el próximo domingo. "Percibo una sensación de reflexión en Argentina. Se pone en debate el país que queremos, poniendo en el mismo equilibrio lo económico con la necesidad preservar la institucionalidad", advirtió De Marchi y pidió "por favor" no volver a la corrupción.

"No hay chances de que mejore la economía si no le damos estabilidad institucional a la Argentina. Una institucionalidad que el kirchnerismo bombardeó manipulando al Poder Judicial, restringiendo la libertad de prensa, manipulando a las provincias con un sistema de premios y castigo que anulaba el federalismo", aseveró en diálogo con Vos Sabrás.

"Si queremos tener un país distinto no podemos seguir funcionando como hace décadas. Donde el pícaro siempre gana y la trampa se impone", adhirió el candidato de Cambia Mendoza y subrayó que más allá de los errores el gobierno de Macri "pone los índices arriba de la mesa aún cuando la verdad es dolorosa y compleja". "Eso es importante para poder cambiar", esgrimió.

"Los tipos que durante 12 años hicieron las cosas mal -con corrupción explícita- son los que dicen que van a resolver los problemas que ellos mismos generaron. No hay que ser tan ingenuos", remarcó De Marchi.

"Hoy el país no se divide entre peronistas y radicales. Se divide entre los que quieren empezar a tener un país normal con valores del esfuerzo y del trabajo o aquellos que se levantan todas las mañanas a complicarle la vida a la gente creyendo que la salida es la picardía, la trampa y la viveza criolla. Hay peronistas y radicales en ambos lados", adhirió. En ese sentido, defendió la incorporación de Miguel Ángel Pichetto en la fórmula y aseguró que en los últimos años fue una figura importante para la institucionalidad del país.

Además, De Marchi volvió a remarcar las diferencias que existían "hasta hace cinco minutos" entre Cristina Fernández y Alberto Fernández. "Dijo que su gobierno fue patético; que ella fue la responsable de un pacto con Irán para ocultar a los responsables del atentado de la AMIA; que había sido la ideóloga de la muerte de Nisman. ¡Y ahora dice que es la mejor del mundo!", cuestionó. "Le pido a los argentinos que reflexionemos sobre estas cosas. Más allá de los problemas económicos, de los que hay que ver cómo se sale, pero no se sale con mentiras", concluyó.

Para el intendente de Luján en las PASO se expresó un malestar que no se replicará en las elecciones generales. "La gente votó contra Macri porque no resolvió los problemas que dejó el kirchnerismo. Y para resolverlos, votó al kirchnerismo", reiteró y dijo que existe una contradicción que no se repetirá el domingo.

Diez frases destacadas: