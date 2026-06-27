Cuenta regresiva: Manuel Adorni tiene horario de salida de la Casa Rosada y Javier Milei apura la transición

El presidente se reúne este sábado con el jefe de Gabinete y se espera que el anuncio sea antes del partido de la Selección argentina.

La posible renuncia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete abrirá una nueva etapa dentro del Gobierno de Javier Milei y pondrá en marcha una rápida reorganización de la estructura política de la Casa Rosada. Tras el regreso del presidente de su gira por España, ambos mantienen una reunión en la Quinta de Olivos la que terminará de sellar una decisión que ya se venía gestando en medio de fuertes tensiones internas.

Aunque en el entorno de Manuel Adorni aseguraban que su continuidad dependía de una conversación con Milei y de un eventual respaldo presidencial, finalmente Adorni optará por dar un paso al costado. Según trascendió, será el propio jefe de Gabinete quien explicará públicamente los motivos de su renuncia mediante un mensaje previsto para las 19 de este sábado, con el que buscará cerrar su ciclo en la Casa Rosada.

La salida de Adorni activará de inmediato el operativo de sucesión. En la Casa Rosada ya trabajan con un cronograma para concretar el recambio sin generar sobresaltos en la administración nacional. El objetivo del Gobierno es que la transición se complete antes del viaje de Javier Milei a Paraguay, previsto para el martes, evitando que la incertidumbre se prolongue durante la próxima semana.

Presidente Javier Milei. EFE En ese marco, todas las miradas apuntan a Diego Santilli, quien aparece como el elegido por el presidente, su hermana Karina y Santiago Caputo para asumir la conducción de la Jefatura de Gabinete. De acuerdo con el esquema que manejan en Balcarce 50, el anuncio oficial de su designación se realizaría el domingo, mientras que la jura tendría lugar entre el lunes y las primeras horas del martes, antes de la partida del mandatario al exterior.

El lunes será una jornada clave para el traspaso de mando. Manuel Adorni regresará a la Casa Rosada para iniciar formalmente la transición, mantener reuniones con las principales áreas bajo su órbita y despedirse del equipo que lo acompañó durante su gestión. Esa instancia también servirá para coordinar el proceso de entrega con las nuevas autoridades.