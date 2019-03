"Están buscando el hotel. En 20 dias seguramente estará en condiciones de presentarse como candidato. En estos momentos se está buscando la sede donde funcionará la junta promotora. Roberto recorrió un buen camino antes de su lanzamiento, habló con todos para que no digan después 'te largaste y no me avisaste'. Está muy bien, está muy lucido, se lo ve con muchas ganas. El perteneció a un equipo que sacó a la Argentina de la peor crisis".

De este modo, el dirigente peronista Luis Barrionuevo dio pistas concretas sobre los próximos pasos del ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, en lo que se viene hablando desde hace un tiempo, su precandidatura para presidente de la Nación.

"La polarización va a ser de Macri contra Lavagna. Pero Lavagna gana sin chicote, como decimos en el norte, sin pegar. Gana cómodo. El no va a entrar en peleas", dijo el dirigente gastronómico, entrevistado por Clarín.

Acerca de Cristina Kirchner, Barrionuevo afirmó lo siguiente:

"Ella sabe que tiene más del 60 % de imagen negativa. Por eso digo que ni Cristina ni Macri. Y te digo más: si el PRO no cambia de candidato va a desaparecer como el Frepaso".

Luis Barrionuevo aspira a convertirse en gobernador de Catamarca y en pocos días viajará a esa provincia para arrancar la campaña por su partido Tercera Posición.