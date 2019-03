En qué se equivocan Lavagna y Melconian, según Dujovne

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se sumó a la polémica originada en los últimos días entre el gobierno nacional y Roberto Lavagna, quien se encamina a competir en las elecciones presidenciales.

El primero en subir al ring al ex ministro de Economía de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner fue el presidente Mauricio Macri, quien acusó a Lavagna de haber integrado varias gestiones que fracasaron. En otras palabras, lo señaló como uno de los padres de la "herencia" económica.

"Que Macri no se ponga nervioso, en todo caso cuando logre que el país crezca a un ritmo del 9% anual, hablamos", replicó Lavagna en una entrevista con Infobae. Este miércoles, Dujovne salió al cruce: "Una cosa es crecer al 9% haciendo todo mal y otra cosa es crecer haciendo todo bien".

Dentro del "todo mal", el funcionario recordó que Lavagna asumió con un desempleo de 25% y luego de una caída del 22,% del Producto Bruto Interno. "Se iniciaba un proceso de recuperación de los commodities en el mundo, la Argentina no pagaba su deuda y las tarifas estaban congeladas", describió en diálogo con Eduardo Feinmann en radio La Red.

Dujovne también le contestó a Carlos Melconian, quien describió el plan economíco del gobierno nacional como el "programa picapiedras". "Yo no me puedo ocupar de la imaginación y el ego de cada uno de nuestros economistas, esto es lo que estamos haciendo y pensamos que es lo correcto", sintetizó.

Durante el reportaje, se abordaron otros temas como dólar, inflación, crisis económica, y desafíos en un año electoral. Las frases más importantes:

– "Yo no diría que hubo mala praxis del gobierno. Nosotros tratamos siempre de ir lo más rápido posible. Entonces, evidentemente si la Argentina el año pasado hubiera tenido menos déficit fiscal, la posibilidad de tener una crisis hubiera sido menor".

– "Nosotros fuimos a un ritmo que tuvo palos en las ruedas de la oposición. Atribuir ese ritmo a un gobierno que tiene minoría parlamentaria, es excesivo. Recordemos las imágenes de diciembre de 2017 cuando estábamos reformando la fórmula de movilidad previsional, el freno que tuvimos para la actualización de los precios del gas en 2016… No jugamos solos, nosotros tratamos de ir más rápido".

– "En el 2016, el gobierno fue un poco ambicioso. Quiso hacer todo a la vez y algunas bajas de impuestos fueron excesivas".

– "A veces se olvida del punto de partida. En el año 2016, comenzamos a corregir los desequilibrios. En el año 2017, empezamos a ver los resultados con una economía que crecía al 3%, con crecimiento del empleo y caída de la pobreza. Ese proceso se estaba acelerando en el primer trimestre del 2018, y de repente sufrimos los shocks.

– "Ese programa nunca se abandonó. Entramos a la crisis de 2018 con determinadas reglas de juego y salimos con las mismas. Eso es inédito en la Argentina, que siempre intentó resolver los problemas expropiando a alguien y esto no pasó. Al salir de la crisis con las mismas reglas de juego, la Argentina sigue construyendo institucionalidad".

– "Sabemos que para muchos la situación no es fácil, pero lo que no podemos hacer es evadir la solución de los problemas. No vinimos para eso. Vinimos para resolverlos aunque eso implique costos o que el ministro de Hacienda no tenga tantos amigos".

– "Los atajos no nos llevaron a ningún lado. Estamos resolviendo los problemas. Para alguien que está pensando, ¿esto como sigue? Yo le diría: la economía comenzó a recuperarse en diciembre lentamente".

– Los salarios en enero, febrero y marzo tuvieron una suba importante producto de las cláusulas de revisión, eso fue un alivio más el bono de los meses de noviembre y de enero. En abril y en mayo se cierra la mayor parte de las paritarias, que va a coincidir también con una inflación que va a empezar a ceder cuando termina el ajuste de precios de los servicios públicos, cuyo último impacto grande será en abril por la suba del gas. Vamos a ir a una inflación más baja, con salarios nuevos. Va a haber un alivio y la economía se va a expandir sobre bases más sólidas".

– "Supongamos que tenemos que enfrentar nuevamente una situación similar a la de 2018, es muy distinto enfrentarla teniendo que buscar 30 mil millones de dólares por año en los mercados internacionales, que con equilibrio fiscal. Por eso nos sentimos mucho más sólidos, mucho más firmes".

– "Nosotros pensamos que la economía hizo piso en noviembre y a partir de ahí comenzó una recuperación que se ve mes a mes y que se va sintiendo lentamente. Lo que vemos es que la economía comienza a generar empleo cuando el año pasado estuvo en el camino contrario. Estamos en una situación claramente mejor".

– "No tengo nada claro que si se hubiera ido más rápido (con las reformas), esa hubiera sido la alternativa preferida. No sé con qué nivel de gobernabilidad hubiera continuado el Gobierno. Buena parte de las decisiones que tomó el gobierno en 2016, fueron revertidas por el Congreso y por la Justicia".

– "Estamos navegando entre un conjunto de analistas que piensan que este gobierno reaccionó despacio y una buena parte de la sociedad que piensa que fuimos muy rápido. La sustentabilidad política tiene que ser tenida en cuenta. Este es el primer gobierno no peronista que va a terminar su gobierno y va a ser reelecto".

– "La economía es un proceso dinámico. No podemos subestimar a los argentinos. Esta idea de que van a mirar cómo estoy hoy (para votar) independientemente de la película…Yo creo que se vota con el bolsillo y el estómago pensando en cómo va a estar mi bolsillo y mi estómago mañana".

– (Sobre el dólar) "Estamos muy tranquilos con el esquema que tenemos. La Argentina tiene el mismo tipo de cambio que en septiembre del año pasado. No es un esquema fijo, pero arrancamos a 40 y estamos a 40. La Argentina genera dólares de manera estructural, genuina. El año pasado estábamos en déficit, ahora estamos en superávit, por el turismo, por el comercio, que generan excedente de dólares aun antes de la cosecha".