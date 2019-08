Cristina y la unidad del PJ: "No es que de repente pensemos todos igual"

La ex presidenta y candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, aseguró que es “necesario” que “a partir del 10 de diciembre haya un nuevo gobierno que se ocupe de los problemas de los argentinos” y recalcó que pese a las peleas, en el peronismo aglutinado en su espacio político “tomamos la decisión de construir algo diferente” para “ponerle un límite a este gobierno”.

En el cierre de campaña del candidato a gobernador por Buenos Aires, Axel Kicillof, que se llevó a cabo esta tarde en el Club Ferrocarril Oeste de Merlo, Cristina Kirchner ponderó el raid electoral de su ex ministro de Economía y lo comparó con “los helicópteros y recursos económicos nunca vistos” de sus competidores, haciendo especial alusión a la actual mandataria bonaerense María Eugenia Vidal. “Siento que esta campaña es la de David y Goliat”, recalcó la ex presidenta.

Así se refirió al último spot que grabó Kicillof tras las innumerables críticas que recibió en las redes sociales, donde narra asuntos referidos a su vida personal. Aprovechando la ocasión, Cristina Kirchner contó una anécdota en la que no dejó muy bien parado a su compañero de fórmula Alberto Fernández: “Cuando le mando el video a Alberto por chat, me contestó que recién se acababa de enterar que (Kicillof) fue medalla de oro en su promoción de la UBA. En ese chateo, además, me propuso poner una placa en el video que hable sobre eso, pero le respondí ‘no Alberto, no es un currículum ni está pidiendo conchabo ni queriendo mandarse la parte’”.

Posteriormente, la ex presidenta recuperó el tono de campaña al señalar que “cada vez que se instalan en la Argentina proyectos neoliberales de apertura indiscriminada de las importaciones, de desindustrialización y fábricas y comercios cerrados, la provincia que más lo sufre es Buenos Aires”. En consecuencia, consideró, “estamos ante una oportunidad única de que gobierne la provincia un hombre que tiene los insumos y conoce cómo funciona la macroeconomía del país, pero además posee la sensibilidad de saber lo que le pasa a la gente”.

Dejando de lado la campaña bonaerense, Cristina Kirchner retomó su discurso que dio ayer en Rosario al manifestar que “es necesario que la dirigencia política advierta que esto no da para más, y que todos tomemos la decisión de que a partir del 10 de diciembre haya un nuevo gobierno que se ocupe de los problemas de los argentinos”. En ese sentido, se refirió a la confluencia de los distintos dirigentes políticos en Frente de Todos, como Alberto Fernández y Sergio Massa, que fueron acérrimos detractores de su anterior gestión: “Nos habíamos peleado tanto que quizás no entendimos o no entendieron que nos estaban dividiendo, pero creo que finalmente hemos tomado la decisión de construir algo diferente. No es que de repente pensemos todos igual, pero sí estamos de acuerdo en que no se puede seguir sometiendo a los argentinos a esta realidad. Ese es el límite que la sociedad va a ponerle a este gobierno”.