Cristina Fernández de Kirchner activa al PJ: reuniones urgentes para unificar postura ante las reformas de Javier Milei

Por orden de CFK, el PJ inicia una serie de reuniones para cerrar filas y fijar una estrategia frente al paquete de reformas que impulsa Javier Milei.

Luego de que el Gobierno acelerara el diálogo con los gobernadores a través de Diego Santilli, Cristina Fernández de Kirchner activó una serie de reuniones partidarias para unificar la postura de los dirigentes del Partido Justicialista (PJ) ante las reformas estructurales que la administración de Javier Milei enviará al Congreso.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la presidenta del PJ bajó el mensaje hacia adentro de su partido de mostrar unidad tras la derrota electoral para alejar los rumores de una posible división en el Congreso. La directiva llega días después de que perdieran dos diputados y que recibiera al gobernador riojano, Ricardo Quintela, con quien se había enfrentado en una fuerte interna.

CFK y Ricardo Quintela CFK recibió a Ricardo Quintela para hablar sobre la situación de las provincias y mostrar unidad . Reuniones claves del PJ para frenar las reformas de Javier Milei En respuesta al pedido de CFK, el PJ puso en marcha una serie encuentros para definir una “estrategia común” de cara a la agenda legislativa que propone el oficialismo, recargado tras la victoria electoral del 26 de octubre. Por eso, abordarán el presupuesto 2026 y las reformas laboral, impositiva y tributaria.

La primera reunión será el próximo martes en la sede de la calle Matheu, donde se darán cita los integrantes del Consejo Directivo y vicepresidentes, mientras el segundo se llevará a cabo el miércoles con los senadores peronistas al mando de José Mayans.

En paralelo, el PJ tantea extender la invitación a los gobernadores del PJ para que formen parte del debate. Sin embargo, tras el acercamiento de algunos mandatarios con la Casa Rosada, la lista se acotó a cuatro posibles asistentes: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa). Aunque con menos certeza, también podría sumarse el fueguino Gustavo Melella.