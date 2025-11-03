Cristiano Rattazzi: "Nunca vi un nivel de robo como en el último período kirchnerista"

El empresario automotriz Cristiano Rattazzi realizó fuertes declaraciones en una entrevista con Luis Novaresio en A24 , donde abordó temas políticos, económicos y su visión sobre el actual Gobierno.

Sin rodeos, el expresidente de Fiat Argentina afirmó: “El peronismo quiere que Milei se vaya, no tengo ninguna duda”, y acusó a sectores del kirchnerismo de haber sostenido “niveles muy altos de corrupción”.

Rattazzi recordó su vínculo con Cristina Fernández de Kirchner y aseguró que la relación “fue buena, salvo al final”. “Yo tenía buena relación con Cristina, salvo al final, porque esto lo decía cuando ella gobernaba. Lo recuerdo perfectamente. No, no es que cambie mi discurso”, aclaró.

El empresario consideró que, en sus primeros años de gobierno, la expresidenta “tenía algunos principios que Néstor no tenía nunca”, pero que todo cambió cuando asumió el control total del poder. “Cuando se quedó en el poder sola, se dio cuenta que servían lo que habían armado. Hay la famosa historia, lo saben todos los empresarios, que cuando ella queda sola, entran las bolsas”, relató.

Y agregó, en tono crítico: “Entonces alguien muy vivo del entorno le dijo: ‘¿Por qué no se ocupa de eso alguien de tu familia?’ Y ahí se solucionó todo. Y se siguió con niveles muy altos. Bueno”.

“El peronismo quiere que Milei se vaya”

Cristiano Ratazzi sobre CFK

Al referirse al clima político actual, Rattazzi apuntó directamente contra el justicialismo. “El peronismo quiere que Milei se vaya, no hay duda. Yo de eso no tengo ninguna duda”, insistió.

El empresario, de 77 años, sostuvo que la resistencia al actual Gobierno responde a intereses económicos y políticos que quedaron desplazados: “Concretamente, había gente interesada en que Milei se fuera totalmente. Mirá, hay intereses enormes que se tocaron con la nueva política de Milei, pero enormes. Toda una parte de intermediación, si además nos acercamos lo más posible a la dolarización, pasa a desaparecer”.

“El peso es una moneda basura”

Cristiano Ratazzi sobre los intentos destituyentes a Milei

Consultado sobre la propuesta de dolarización, Rattazzi reivindicó las experiencias monetarias internacionales: “Yo estuve en el euro, el euro salvó a países como Grecia, Italia, España, con una moneda fuerte que era muy alemana, muy Deutsche Bank y todo eso”.

Según su análisis, el avance de las criptomonedas terminará reduciendo el uso de las monedas nacionales débiles. “Yo creo que en el futuro va a haber muy poca moneda porque con las cibermonedas está cambiando todo”, expresó. Y añadió con crudeza: “Tener una moneda basura como es el peso… Yo siempre pienso en la gente de menores recursos, que tiene que ir a comprar un dólar porque le pagan en pesos. Nunca sabés el peso”.

Para Rattazzi, el futuro económico de la región debería apuntar hacia “una moneda estable, mantenida, garantizada por países correctos y fuertes”.