Cornejo gana poder: el triunfo contundente le da más cargos y margen
La diferencia es enorme a favor del oficialismo. En la Provincia el cornejismo ganará más poder en la Legislatura.
Los datos oficiales son más contundentes de lo esperado a favor de Cambia Mendoza y La Libertad Avanza, que sacó más del doble de votos que el Peronismo, ganando incluso en departamentos gobernados por el PJ. De hecho hasta en San Rafael ganó el cornejismo y Milei.
En cuanto al reparto de cargos hay sorpresa y LLA+CM tendrá cuatro escaños.
Te Podría Interesar
El Partido Verde quedó tercero, pero muy lejos para aspirar a tener representación. En cuarto lugar quedaría el frente Libertario PD, con Gabriel Sotile. Ese dato revela otra cosa: Milei en Mendoza tiene un aval enorme, que roza el 60% de los votos.
Provincias Unidas apenas alcanza el 2,5% y Protectora está abajo del 1%. El Frente de Izquierda, en esos datos preliminares, tampoco logra remontar.
Ese resultado podría tener una repercusión positiva en la Legislatura para el oficialismo, aunque hay que esperar por un detalle importante: los cargos provinciales se votaron en urnas distintas.
En principio los resultados serían muy similares y Cornejo tendría una mayoría más holgada en la Legislatura. Así, por ejemplo, en la primera sección electoral se quedarían con 5 de los 6 senadores y el restante quedaría para el PJ. En la Segunda Sección sería 4 a 1; mientras que en la Tercera y Cuarta secciones sería 3 a 1. En ese escenario, no ingresarían representantes de otros partidos.
En Diputados el reparto sería similar. En la Primera Sección se quedarían con 6 de los 8 diputados, en la Segunda con 4 y 2 para el PJ, igual que en la Tercera. En la Cuarta sección también ganarían los aliados oficialistas, con 3 diputados y 2 para el PJ.