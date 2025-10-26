Cornejo gana poder: el triunfo contundente le da más cargos y margen

Los datos oficiales son más contundentes de lo esperado a favor de Cambia Mendoza y La Libertad Avanza , que sacó más del doble de votos que el Peronismo, ganando incluso en departamentos gobernados por el PJ. De hecho hasta en San Rafael ganó el cornejismo y Milei.

El Partido Verde quedó tercero, pero muy lejos para aspirar a tener representación. En cuarto lugar quedaría el frente Libertario PD, con Gabriel Sotile. Ese dato revela otra cosa: Milei en Mendoza tiene un aval enorme, que roza el 60% de los votos.

Ese resultado podría tener una repercusión positiva en la Legislatura para el oficialismo, aunque hay que esperar por un detalle importante: los cargos provinciales se votaron en urnas distintas.

En principio los resultados serían muy similares y Cornejo tendría una mayoría más holgada en la Legislatura. Así, por ejemplo, en la primera sección electoral se quedarían con 5 de los 6 senadores y el restante quedaría para el PJ. En la Segunda Sección sería 4 a 1; mientras que en la Tercera y Cuarta secciones sería 3 a 1. En ese escenario, no ingresarían representantes de otros partidos.

En Diputados el reparto sería similar. En la Primera Sección se quedarían con 6 de los 8 diputados, en la Segunda con 4 y 2 para el PJ, igual que en la Tercera. En la Cuarta sección también ganarían los aliados oficialistas, con 3 diputados y 2 para el PJ.