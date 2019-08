El gobernador y precandidato a diputado nacional Alfredo Cornejo, dijo que la falta de sintonía fina que tuvo con Mauricio Macri no le hubiera permitido ser su compañero de lista en las próximas elecciones. Así lo manifestó en Otra Manera de MDZ Radio, donde habló en la previa de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias de este fin de semana. En ese sentido, dijo que su apoyo a Macri es "en el blanco y negro" frente a CFK, porque no va a esconder sus diferencias con el mandatario nacional.

El mandatario provincial se refirió a su postulación como legislador nacional y a la posibilidad de ocupar otro cargo en el Gobierno nacional ante un eventual triunfo de Juntos por el Cambio. En ese contexto, Cornejo recalcó que nunca le han ofrecido un cargo y remarcó que tampoco le ofrecieron ser el compañero de fórmula de Macri. Argumentó que "el vicepresidente tiene que ser alguien que vaya a cumplir un papel, porque es un cargo más de complemento a la tarea del presidente" y dijo que él no podría haber ocupado ese lugar porque "no he tenido una sintonía fina con el presidente".

Cornejo aseguró que su candidatura no va ser testimonial y va a estar en el Congreso y reconoció que su intención es ser protagonista. Para eso, detalló, necesita ganar en las PASO y las elecciones de octubre en Mendoza porque "un triunfo me da un peso político importante".

En ese sentido, deslizó una crítica a los candidatos que usan frases demagógicas a la hora de la campaña. "Si bien soy uno de 257 creo que voy a tener una voz que va a ser respetada. Hay candidatos que poco menos que van a resolver la pobreza. Insultan a la inteligencia de los ciudadanos. ¡No seas ridículo pibe!", manifestó.

Al diferenciarse del resto de los candidatos, dijo que él tiene una personalidad política que sí le va a permitir defender los intereses de Mendoza. Recordó que cuando tuve que enfrentarse a Macri en estos cuatro años lo hizo como no lo hicieron Jaque, Pérez ni Cobos ante los gobiernos kirchneristas. "Le tenían un temor a CFK reverencial. Yo tengo peso para defender a Mendoza en el Congreso y para privilegiar a Mendoza. No es lo mismo que yo gané en Mendoza en octubre y no gane. Un triunfo me da un peso político más importante", resaltó.

El mandatario provincial añadió que "si hay una buen triunfo en Mendoza voy a tener una personalidad política" que le va a permitir conseguir alguna posición en la cámara. "Unos somos más iguales que otros y también es importante el poder político que se me otorgue y eso lo entrega la ciudadanía", puntualizó.

La opción presidencial

Consultado por la posibilidad de haber optado como líder del radicalismo a nivel nacional a una candidatura presidencial, dijo que para eso se necesita preparación y no tiene equipo ni las capacidades para eso. Destacó que no se ha preparado para eso, como sí lo hizo para ser gobernador "como no lo hizo Paco Pérez".

El resultado de las PASO

Respecto al resultado del proceso del domingo, Cornejo dijo que la elección se tensionar porque "si Cristina saca mucho más votos puntos que el presidente Macri, unos 10 o 12 puntos, probablemente haya coletazos económicos porque la lectura que se va a hacer es que va a ganar en primera vuelta. Influye sobre la economía y todo eso tensiona un poco".

Críticas a La Cámpora

El mandatario provincial también criticó a los referentes de La Cámpora en Mendoza, especialmente al diputado Lucas Ilardo, y aseguró que hoy son "paz y amor" cuando siempre tuvieron "una cloaca en la boca" para hablar de su gestión. "Lo quieren desconocer y ponerse en modo paz y amor cuando siempre fueron violentos en el discurso", destacó.