Contra las cuerdas, Victoria Villarruel deberá convocar a una sesión en el Senado que le dará malas noticias a Javier Milei

Estas últimas dos iniciativas necesitan dos tercios para ser tratadas "sobre tablas", ya que no cuentan con el despacho de la comisión correspondiente. Igualmente, al tratarse de un tema tan importante para los gobernadores, en el comando opositor dan por descontado que tendrán el número para habilitar este tratamiento.

Victoria Villarruel, quien rompió todo tipo de comunicación con la Casa Rosada, no tiene mucho margen para contener la avanzada opositora. Esta vez, los gobernadores quieren darle un tirón de orejas al Gobierno, al que acusan de incumplir con los acuerdos trazados en los últimos meses. Esto ya se vio la semana pasada en Diputados, cuando los mandatarios provinciales fueron clave para el armado del quórum, pero también para la aprobación de los emplazamientos.

La titular del Senado buscará al menos tener bajo control la sesión del jueves y que no sea una desprolijidad que termine con más derrotas para el Gobierno. Sin embargo, ella ya no siente el compromiso directo con Javier Milei, que no la invitó a participar este martes por la noche en la vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán.