Conflicto y paro en el cuerpo médico forense del Poder Judicial de Mendoza

El gremio judicial emitió un comunicado explicando los motivos del conflicto y paro para los próximos días.

El cuerpo médico forense del Poder Judicial emitió un comunicado expresando su descontento y anunciando un paro hasta el 1 de enero. "El servicio se verá gravemente afectado", comunicaron.

"El gremio judicial informa que, luego de haber realizado incansablemente intentos por llegar a abrir un diálogo que diese solución a la grave situación en que se encuentra el personal del Cuerpo Médico Forense sin obtener respuesta positiva, se decidió paro en dicha institución desde el día 25 de diciembre hasta el 1 de enero inclusive. Por lo que el servicio se verá gravemente afectado", expresaron a través de un comunicado.

Y agregan el motivo de la medida: "La decisión responde a una situación crítica y prolongada que atraviesa este sector del Poder Judicial, producto de condiciones laborales y salariales que han llegado a un punto límite. Las y los trabajadores advierten que el escenario actual resulta insostenible y afecta tanto su salud como el normal desarrollo de las tareas que cumplen".

"Entre los principales motivos del conflicto se destaca la falta de personal en las distintas áreas, lo que genera una sobrecarga permanente de trabajo y cronogramas cada vez más difíciles de sostener. A esto se suman condiciones de riesgo e insalubridad constantes, sin la debida contención institucional ni respuestas estructurales por parte de las autoridades", añade en uno de sus párrafos.