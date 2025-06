Condena a Cristina Kirchner: qué dijo Javier Milei sobre un posible indulto

Luego de mantenerse al margen de la situación judicial de la máxima líder del peronismo, Milei afirmó no tener "ni la más mínima intención de algo así", y subrayó: "Además, uno de nuestros lemas de campaña es el que las hace las paga. Entonces eso me parece aberrante, porque significaría que como no estoy de acuerdo con lo que dice la Justicia...".

"Además, tampoco me compete tener esa opinión en el lugar en el que estoy", agregó el presidente y, fiel a su estilo, apuntó: “Durante la campaña todo el tiempo me pedían que me expida sobre estos temas. Yo siempre dije lo mismo ‘hay que dejar actuar a la Justicia tranquila’. Lo que más me sorprende es que los que hacían este tipo de ataques eran los ñoños republicanos. En realidad, el punto es que no hay que interferir en la Justicia. Si ahora soy el Poder Ejecutivo, no debo interferir. ¿Y qué hago? No interfiero”, cerró.