Yanina Latorre no se guardó nada y destrozó a Cristina Fernández de Kirchner: "No quiero una presa VIP"

"Se sigue burlando de los jueces... Si no hubiera sido tan ridícula, por ahí no le ponían ni la tobillera", expresó Yanina Latorre en su programa de radio que sale al aire por "El Observador". Además, subrayó que "quiere salir al balcón, no señora, búsquese un lugar con patio interno porque los presos no salen al balcón".