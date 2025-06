Sofía Martínez habló sobre la supuesta traición a Telefe y desmintió a Yanina Latorre

Captura de pantalla 2025-06-19 162309.png La periodista desmintió a Yanina Latorre. Foto: captura de pantalla/ Telefe.

"Telefe sabía de mi propuesta de DAZN y me impulsaron a hacerlo. Me permite estar en las transmisiones cada vez que pueda. No entiendo de dónde salió ese rumor. Nada que ver. Telefe se portó muy bien conmigo y me dijo que no pierda la propuesta", expresó Sofía Martínez respecto a la situación.