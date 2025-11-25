Concluyó una importante obra de defensa aluvional para proteger el piedemonte

El Gobierno de Mendoza inauguró este martes una importante obra de defensa aluvional , correspondiente a la ampliación del Colector Blanco Encalada , fundamental para prevenir crecidas en zonas cada vez más pobladas de la provincia como son Blanco Encalada, Las Compuertas y Chacras de Coria, en el Piedemonte .

El colector está ubicado sobre el cauce Sosa y contempla una extensión de mil metros lineales, por lo que requirió una inversión de 5.000 millones de pesos, financiados íntegramente con fondos provinciales. Cuenta con capacidad para desviar setenta metros cúbicos por segundo hacia el río Mendoza, lo que evita que las aguas desciendan descontroladamente hacia zonas urbanas.

La cuenca del río Seco Sosa constituye una de las principales fuentes de eventos aluvionales, debido a los importantes caudales que puede generar durante tormentas intensas.

Con hidrología actualizada del Instituto Nacional del Agua, los estudios determinaron que un evento con período de retorno de doscientos años puede alcanzar un caudal pico cercano a setenta metros cúbicos por segundo, por lo que se decidió ampliar la capacidad del sistema de derivación y conducción.

El proyecto inaugurado permite trasvasar los caudales del Colector Sosa hacia el río Mendoza, lo que evita que avancen hacia áreas urbanizadas. Incluye una nueva estructura de desvío, un canal de conducción de mil metros de longitud y la integración con el colector preexistente.

La solución hidráulica incorpora un canal trapezoidal y obras complementarias como muros de desvío, saltos disipadores, terraplenes, enrocados y tramos revestidos en hormigón. El diseño fue validado mediante modelaciones hidrodinámicas en dos dimensiones realizadas con HEC-RAS y apoyadas en modelos digitales de alta resolución, lo que permitió confirmar su capacidad de respuesta ante eventos extremos.

Todas las estructuras fueron verificadas mediante estudios estructurales, geotécnicos y criterios hidráulicos específicos para la zona. Con la obra finalizada y en funcionamiento, el Gobierno de Mendoza consolida un hito clave en infraestructura hídrica, fortalece su capacidad de gestión del riesgo aluvional y acompaña el ordenamiento territorial y el crecimiento urbano del piedemonte mendocino.

Colector Blanco Encalada 2

El acto de inauguración

El acto inaugural de la obra fue encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo junto con la vicegobernadora, Hebe Casado; el ministro de Gobierno, Natalio Mema; la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui; y el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino.

Cornejo reconoció al personal de Hidráulica por la obra de condiciones complejas y reconoció la importancia de este tipo de proyectos para avanzar hacia un óptimo ordenamiento territorial. Explicó que se trata de un proyecto iniciado tiempo atrás y que recibió previsión presupuestaria en noviembre del año pasado, lo que permitió concretarlo.

Colector Blanco Encalada Latorre Badui Cornejo Mema Casado Allasino

El mandatario resaltó que el impacto de la obra no se limita a los barrios ubicados inmediatamente aguas abajo, ya que influye sobre buena parte del Gran Mendoza, Luján y otros departamentos. Advirtió que, sin esta ampliación del colector ya existente, el riesgo aluvional hubiera sido muy alto, no solo para los barrios cercanos, sino también para otros sectores ubicados aguas abajo.

Del acto también participaron alumnos de sexto año de la escuela técnica 4-112 Antonio Gurgui, la única con orientación hidráulica, quienes realizaron sus prácticas profesionalizantes en la Dirección de Hidráulica como parte de la política provincial de formación de futuros profesionales del agua.