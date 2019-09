Con las trafics como protagonistas, Righi busca su cuarta reelección

Sin dejar nada librado al azar y con un importante despliegue de trafics y vehículos particulares que acercaron votantes y fiscales del Frente de Todos a las escuelas del departamento, el intendente de Lavalle, Roberto Righi, busca ratificar el resultado obtenido en las PASO de abril en las que se impuso con el 57% de los votos. En caso de ser reelecto, Righi lograría su quinto y último periodo en el cargo y llegaría a los 20 años al frente de la comuna al terminar su mandato.

En la recorrida realizada por MDZ, incluso los fiscales del Frente Cambia Mendoza se mostraron resignados y reconocieron que lo más probable es que se repita el resultado de abril y que Righi se imponga aún por mayor diferencia ante el agravamiento de los problemas económicos que vive el país tras el triunfo de Alberto Fernández en las PASO presidenciales del 11 de agosto.

"Seguramente se repita el resultado. Es muy difícil que alguien cambie su voto y más en un contexto en el que se agravaron los problemas económicos", reconoció uno de los fiscales de Cambia Mendoza que había sido enviado desde Guaymallén a controlar que los comicios se desarrollen con normalidad.

En cuanto al acto eleccionario en sí mismo, no se registraron inconvenientes en ninguno de los establecimientos educativos dispuestos para la votación. "Las urnas llegaron a tiempo, las mesas se conformaron a las 8 y no hubo necesidad de designar reemplazantes porque todos cumplieron con su obligación. No hemos tenido ningún problema", explicó la directora de la escuela Juan Galo Lavalle, ubicada en Villa Tulumaya, en el centro del departamento.

En este sentido, los fiscales consultados coincidieron en que los comicios se están desarrollando en "sorprendente calma" y con mucha amabilidad y cooperación entre los distintos partidos. "Ojalá fuera siempre así", resaltaron.

Algo que llamó la atención es que la mayoría de las trafics y vehículos particulares utilizados para "acercar" votantes y fiscales del Frente de Todos a las escuelas contaban con un cartel con el dibujo de una especie de barco identificatorio.

El "barquito". La señal en las trafics y vehículos donde se trasladan a los electores.

