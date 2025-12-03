Presenta:
Milei y su núcleo duro en Diputados: Martín Menem fue reelecto presidente de la Cámara de Diputados.
En Vivo

Con la presencia de Javier Milei: Martín Menem fue reelecto presidente de la Cámara de Diputados

Javier Milei, junto con el ministro del Interior presenciaron la jura. Martín Menem fue reelecto presidente de la Cámara de Diputados.

Facundo Martín Pascal

Facundo Martín Pascal

El presidente Javier Milei junto con el ministro del Interior está ésta tarde en el Congreso Nacional. Diego Santilli, es una presencia central este miércoles en el Palacio Nacional, en una jornada marcada por la jura de los 127 diputados nacionales electos el pasado 26 de octubre. El funcionario acompaña al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la presentación de los nuevos bloques parlamentarios y en el acto de asunción previsto para las 13 horas.

“Estará todo el día abocado a eso, con reuniones en el Congreso, y mañana a las 12 recibirá a Jorge Macri en Casa Rosada”, informaron desde su entorno, en referencia a la agenda que Santilli mantiene desde su llegada al Ministerio del Interior.

El desembarco del ministro en el Parlamento se da en un contexto político clave: La Libertad Avanza (LLA) superó a Unión por la Patria en número de diputados, logrando posicionarse como la primera minoría en la Cámara baja. Este nuevo equilibrio legislativo permitirá al oficialismo exhibir su fortalecida representación en la sesión preparatoria donde jurarán los nuevos legisladores.

Live Blog Post

Todas las autoridades en la cámara baja, aunque quedó una vacante

La vicepresidencia primera quedará en manos de Cecilia Moreau (UxP), mientras que la vicepresidencia segunda será ocupada por Luis Petri (LLA). Por otra parte, quedó vacante la vicepresidencia tercera y se pospuso para una próxima sesión luego de una moción votada por el pleno.

Live Blog Post

Martín Menem volvió a ser electo presidente de la Cámara de Diputados

Martín Menem es reelecto presidente de la Cámara de Diputados luego de que la mayoría de los bloques se manifestaran en apoyo a su candidatura.

Al iniciar su alocución como autoridad reelecta, Martín Menem agradeció la presencia del primer mandatario. "Estamos construyendo una Argentina próspera, estable y segura", subrayó.

"Quiero detenerme especialmente en el Presidente Milei" y destacó su "determinación" para llevar adelante el programa económico "bajo momentos de presión política".

Por otro lado, Martín Menem se detuvo en la Boleta Única de Papel e instó a los gobernadores a impulsar esa agenda en todos los territorios provinciales. "El shock de productividad más grande que tuvo la política argentina", destacó, citando a Javier Milei

Live Blog Post

Cruces entre el oficialismo y la oposición

El presidente de bloque de Unión por la Patria cruzó a Martín Menem y lo tildó de ejercer durante estos dos años "como jefe de bloque" que como "titular de la cámara".

A su turno, la jefa de bloque de Provincias Unidas, Gisela Scaglia, al tomar la palabra agradeció la presencia de Javier Milei en el recinto y ratificó su lugar de oposición. Además, ratificó el apoyo del bloque a Martín Menem, y el interbloque Unidos con la CC y Encuentro Federal. "Vamos a solicitar la vicepresidencia tercera de esta cámara", concluyó.

Cristian Ritondo, a su vez, manifestó el apoyo a las ideas del Gobierno Nacional, "las que venimos trabajando hace 20 años". Ritondo, en representación de su bloque, realzó la figura de menem al tratar de sostener "un Congreso que no era a fin al Gobierno".

A su turno, la diputada Pamela Verasay sostuvo que hay que "mirar para adelante, y que esta nueva cámara nos encuentre con mucho diálogo". Asimismo, aseguró que la nueva composición de la cámara debe trabajar en las reformas que impulsa la administración libertaria. "Desde la Unión Cívica Radical vamos a acompañar para que Martín Menem pueda asumir la presidencia de esta cámara".

De parte del bloque Innovación Federal, en representación de Misiones y Salta, el nuevo presidente del bloque, Alberto Arrúa, adhirió al acompañamiento de Martín Menem como autoridad al frente del recinto. Myriam Bregman afirmó, por su parte, que el bloque de izquierda no apoyará la reelección de Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados. Bregman criticó la posición de alineamiento del Gobierno Nacional respecto a la postura de Donal Trump y su intención de intervenir Venezuela.

Live Blog Post

Finalizada la jura de los legisladores electos, la ceremonia continuó con la jura de quienes reemplazarán a los diputados renunciantes

Tras el nombre de Santilli, se agregó el de Carolina Piparo, cuyo mandato ya vence, pero solicitó renunciar a partir del 1 de diciembre porque asumirá en el Directorio del Banco Nación.También se aceptaron las renuncias de las libertarias Nadia Márquez y Emilia Orozco, que van a desembarcar en el Senado y serán reemplazadas para completar el mandato hasta 2027 por Gabriela Muñoz y Eliana Bruno, respectivamente.

Desde Unión por la Patria, el rionegrino Martín Soria renunció tras ser electo senador nacional. Su mandato lo completará Marcelo Mango.En el caso de Itaí Hagman, su reemplazo será el camporista Javier Andrade, mientras que él tendrá mandato ahora hasta 2029.El jefe del bloque Coherencia, Carlos D'Alessandro, renunció para asumir como legislador provincial de San Luis y será reemplazado por Claudio Álvarez.

También estuvo la renuncia de la diputada del PRO Silvia Lospennato, quien finalmente decidió no seguir en la Cámara baja, asumirá su cargo en la Legislatura porteña. En su lugar entrará la bullrichista Lorena Petrovich.Asimismo se aceptó la renuncia del diputado Christian “Chipi” Castillo, en este caso por el sistema de rotación que usa la izquierda. En su lugar asumirá Néstor Pitrola.

Live Blog Post

Karina Banfi habló de una "crisis de liderazgo" en la UCR y armará un monobloque en Diputados

La diputada radical Karina Banfi cuestionó el rumbo interno del espacio y afirmó que “el radicalismo tiene una crisis de liderazgo”, al remarcar que quienes quieran conducir el partido “necesitan articular con la Provincia de Buenos Aires”. Sostuvo que la discusión no pasa por nombres sino por “un método” y que, en ese esquema, “es muy difícil entonces encontrar el lugar que debe tener la PBA en el radicalismo”.

En ese marco, Banfi explicó que “no encontré lugar en el deshilachado bloque para mi representación de la provincia” y confirmó su decisión: “Seré un monobloque y veré dónde nos integramos en algún interbloque”.

Live Blog Post

Gisela Scaglia, vicegobernada de Santa Fe, asumirá como jefa de bloque de Provincias Unidas

Gisela Scaglia, vicegobernadora de la provincia de Santa Fe y nueva diputada nacional por la provincia, juró por "la invencible provincia de Santa Fe". Scaglia será la jefa de bloque del nuevo interbloque de Provincias Unidas, comandado por los gobernadores Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora.

El bloque disputó hasta último momento el lugar de tercera fuerza y finalmente incorporó a los diputados de Encuentro Federal, Miguel Pichetto y Nicolás Massot.

Live Blog Post

Luis Petri realizó el juramento ante la presencia de Carlos Presti, su sucesor

El exministro de Defensa y nuevo diputado nacional en representación de la provincia de Mendoza Luis Petri, juró como nuevo integrante de la cámara baja, luego de su jura, también se dirigió al Presidente.

En el recinto se encuentra su reemplazante en la cartera de Defensa, el general Carlos Alberto Presti.

WhatsApp Image 2025-12-03 at 14.23.52
Luis Petri juró como diputado.

Luis Petri juró como diputado.

Live Blog Post

Juró Virginia Gallardo

Virginia Gallardo, electa por Corrientes, prestó su juramento como flamante diputada libertaria. Tras jurar, saludó a Javier Milei.

Live Blog Post

Cruce entre Lilia Lemoine y Myriam Bregman

Miryam hizo una jura larga, en contra del genocidio en Gaza, por las mujeres, por el socialismo, por los 30 mil desaparecidos, por la lucha de los trabajadores. En ese contexto, la legisladora del FIT mantuvo un cruce con la libertaria Lilia Lemoine.

Live Blog Post

La oposición hizo alusión a los 30 mil desaparecidos

Alusiones a los 30 mil desaparecidos y la libertad de CFK. Las juras de los nuevos legisladores por la provincia de Buenos Aires terminó con el protocolo para Agustín Trotta, Sergio Palazzo y Hugo Yasky.

Live Blog Post

Escandalosa frase de una diputada libertaria contra Jorge Taiana

"Viejo asesino", así se refirieron desde el bloque libertario a Jorge Taiana en el momento de la jura del legislador por la provincia de Buenos Aires

Marita Vázquez, legisladora de Unión por la Patria por el espacio Principios y Valores, al momento de su jura, mencionó al exsecretario de Comercio Guillermo Moreno, lo que le valió un cruce con la diputada libertaria Lilia Lemoine

Live Blog Post

Juan Grabois encaró a Milei

A su turno, el diputado entrante por Fuerza Patria Juan Grabois, antes y después de su jura, se dirigió al palco en el que se encuentran Javier Milei y su herman, y los señaló con los dedos en V.

Live Blog Post

Empezó la jura en la Cámara de Diputados

Comenzó la ceremonia de jura en la Cámara de Diputados. En este marco, los primeros cruces entre los bloques de Unión por la Patria y La Libertad Avanza no se hicieron esperar.

Mirá el video: la llegada de Javier Milei al Congreso

Milei llegando al Congreso

La estrategia política de Santilli en el Congreso

Más allá de la ceremonia, Santilli lleva adelante una tarea estratégica: construir acuerdos que permitan al Gobierno avanzar con su agenda legislativa en la segunda mitad del mandato. La Casa Rosada aspira a aprobar proyectos centrales como:

  • Presupuesto 2026,

  • Reforma laboral,

  • Reforma del Código Penal,

  • Reforma tributaria,

  • y otros cambios estructurales que requieren mayorías especiales.

Para lograr esas metas, el ministro trabaja de manera coordinada con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una doble vía: diálogo con gobernadores para asegurar apoyos en las provincias y negociación directa con los distintos bloques del Congreso.

Bajo esta lógica, Santilli mantiene encuentros semanales con mandatarios provinciales. El pasado jueves, según adelantaron fuentes oficiales, avanzó en reuniones vinculadas al armado legislativo y este viernes se reunirá con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto. Además, este jueves recibirá en Casa Rosada al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para seguir alineando la estrategia política nacional.

Te podría interesar

Archivado en

Te recomendamos