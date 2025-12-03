Con la presencia de Javier Milei: Martín Menem fue reelecto presidente de la Cámara de Diputados

Live Blog Post

Cruces entre el oficialismo y la oposición

El presidente de bloque de Unión por la Patria cruzó a Martín Menem y lo tildó de ejercer durante estos dos años "como jefe de bloque" que como "titular de la cámara".

A su turno, la jefa de bloque de Provincias Unidas, Gisela Scaglia, al tomar la palabra agradeció la presencia de Javier Milei en el recinto y ratificó su lugar de oposición. Además, ratificó el apoyo del bloque a Martín Menem, y el interbloque Unidos con la CC y Encuentro Federal. "Vamos a solicitar la vicepresidencia tercera de esta cámara", concluyó.

Cristian Ritondo, a su vez, manifestó el apoyo a las ideas del Gobierno Nacional, "las que venimos trabajando hace 20 años". Ritondo, en representación de su bloque, realzó la figura de menem al tratar de sostener "un Congreso que no era a fin al Gobierno".

A su turno, la diputada Pamela Verasay sostuvo que hay que "mirar para adelante, y que esta nueva cámara nos encuentre con mucho diálogo". Asimismo, aseguró que la nueva composición de la cámara debe trabajar en las reformas que impulsa la administración libertaria. "Desde la Unión Cívica Radical vamos a acompañar para que Martín Menem pueda asumir la presidencia de esta cámara".

De parte del bloque Innovación Federal, en representación de Misiones y Salta, el nuevo presidente del bloque, Alberto Arrúa, adhirió al acompañamiento de Martín Menem como autoridad al frente del recinto. Myriam Bregman afirmó, por su parte, que el bloque de izquierda no apoyará la reelección de Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados. Bregman criticó la posición de alineamiento del Gobierno Nacional respecto a la postura de Donal Trump y su intención de intervenir Venezuela.