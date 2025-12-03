Con la presencia de Javier Milei: Martín Menem fue reelecto presidente de la Cámara de Diputados
Javier Milei, junto con el ministro del Interior presenciaron la jura. Martín Menem fue reelecto presidente de la Cámara de Diputados.
El presidente Javier Milei junto con el ministro del Interior está ésta tarde en el Congreso Nacional. Diego Santilli, es una presencia central este miércoles en el Palacio Nacional, en una jornada marcada por la jura de los 127 diputados nacionales electos el pasado 26 de octubre. El funcionario acompaña al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la presentación de los nuevos bloques parlamentarios y en el acto de asunción previsto para las 13 horas.
“Estará todo el día abocado a eso, con reuniones en el Congreso, y mañana a las 12 recibirá a Jorge Macri en Casa Rosada”, informaron desde su entorno, en referencia a la agenda que Santilli mantiene desde su llegada al Ministerio del Interior.
El desembarco del ministro en el Parlamento se da en un contexto político clave: La Libertad Avanza (LLA) superó a Unión por la Patria en número de diputados, logrando posicionarse como la primera minoría en la Cámara baja. Este nuevo equilibrio legislativo permitirá al oficialismo exhibir su fortalecida representación en la sesión preparatoria donde jurarán los nuevos legisladores.
Más allá de la ceremonia, Santilli lleva adelante una tarea estratégica: construir acuerdos que permitan al Gobierno avanzar con su agenda legislativa en la segunda mitad del mandato. La Casa Rosada aspira a aprobar proyectos centrales como:
Presupuesto 2026,
Reforma laboral,
Reforma del Código Penal,
Reforma tributaria,
y otros cambios estructurales que requieren mayorías especiales.
Para lograr esas metas, el ministro trabaja de manera coordinada con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una doble vía: diálogo con gobernadores para asegurar apoyos en las provincias y negociación directa con los distintos bloques del Congreso.
Bajo esta lógica, Santilli mantiene encuentros semanales con mandatarios provinciales. El pasado jueves, según adelantaron fuentes oficiales, avanzó en reuniones vinculadas al armado legislativo y este viernes se reunirá con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto. Además, este jueves recibirá en Casa Rosada al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para seguir alineando la estrategia política nacional.