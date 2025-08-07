Cómo es el departamento del exsecretario de Néstor Kirchner recuperado por la Unidad de Información Financiera

El organismo encabezado por Paul Starc logró la confiscación de un inmueble de 72 metros cuadrados en el barrio de Villa Urquiza propiedad de Daniel Muñoz que estuvo a punto de ser rematado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

La Unidad de Información Financiera (UIF) sumó una victoria tras una fuerte pulseada en la Justicia desde hace varios años por los bienes del fallecido exsecretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz cuyo nombre surgió de las anotaciones de Oscar Centeno, autor de los llamados "cuadernos de la corrupción".

En los escritos, el exchofer de Roberto Baratta se refirió sobre Muñoz como una de las personas que recibió bolsos de dinero en nombre del expresidente Néstor Kirchner. El antiguo secretario presidencial fue investigado por el juez Claudio Bonadio.

Néstor Kirchner y Daniel Muñoz Foto: Epígrafes Los bienes de Muñoz fueron objeto de la pesquisa luego que su nombre surgiera de los "Panama Papers". En la causa "cuadernos", varios de los imputados colaboradores lo mencionaron y se comprobó que tanto él como su entorno adquirieron inmuebles tanto en Argentina como en el exterior.

Para la UIF, el departamento fue adquirido con fondos de origen ilícito. La unidad de dos habitaciones, con balcón al frente, está ubicada en el primer piso del edificio de la calle Andonaegui al 2966 y cuenta con una superficie de 72 metros cuadrados además de cochera propia.

02 Durante la gestión de Alberto Fernández, el inmueble estuvo a punto de ser rematado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ABBE) con un precio base de US$146.290. Sin embargo, la UIF logró sustentar su pedido de decomiso anticipado a la justicia federal tras señalar que Muñoz falleció en 2016 además de prueba respaldatoria.