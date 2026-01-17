Comenzó la ceremonia del pacto entre el Mercosur y la Unión Europea

Live Blog Post

António Costa: "Estamos muy cerca de hacer realidad un sueño común"

El jefe del Consejo Europeo, António Costa, habla en la ceremonia de la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur este sábado, en Asunción (Paraguay). La ceremonia para la firma del histórico acuerdo empezó en el Gran Teatro José Asunción Flores de Asunción, dentro de la sede del Banco Central de Paraguay.

"Estamos muy cerca de hacer realidad un sueño común", expresó Costa. "Estoy convencido de que este acuerdo nos ayudará a ambos bloques a navegar un entorno geopolítico cada vez más turbulento", señaló el presidente del consejo europeo.

"Este acuerdo es una apuesta decidida por la apertura, el intercambio, la cooperación frente al aislamiento, el unilateralismo y al uso del comercio como arma geopolítica", indicó el alto funcionario europeo.

Destacó, además, que con el acuerdo no se busca "generar dependencias", sino "crear redes" de comercio y de confianza. "Mientras unos levantan barreras y otros violan las normas de competencia leal, nosotros tendemos puentes que pactamos normas porque creemos en el comercio justo, con fuerza, generadora de prosperidad, empleo y estabilidad", complementó.

En ese sentido, afirmó que la firma del acuerdo es un "auténtico hito" al señalar que el pacto ayudará a ambos bloques a "navegar un entorno geopolítico cada vez más turbulento y a hacerlo sin renunciar" a los valores de cada nación.