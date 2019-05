CFK antes sentarse en el banquillo: "Jamás debí haber sido citada a este juicio"

A pocas horas de enfrentar el primer juicio oral en su contra por asociación ilícita en el manejo de la obra pública, la expresidenta y precandidata Cristina Fernández de Kirchner, se manifestó a través de su cuenta de Twitter y aseguró que nunca debió ser citada para sentarse en el banquillo de los acusados.

En unas horas comenzará en Comodoro Py un juicio oral al que jamás debí haber sido citada. Se trata de un nuevo acto de persecución con un único objetivo: colocar a una ex presidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 21 de mayo de 2019

De acuerdo a la exmandataria, el objetivo del juicio de hoy es "colocar a una ex presidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial".

En ese sentido, indicó que "pese a todo volveré a ir" y apuntó contra el fiscal Carlos Stornelli al cual criticó por no presentarse a indagatoria en el caso de las supuestas extorsiones. "Volveré a ir. No como otros, que desde Comodoro Py acusan y piden detenciones a mansalva y cuando los pescan infraganti no respetan las citaciones judiciales porque dicen que no tienen garantías".

A la hora de hablar de las acusaciones dijo que "no se trata de una denuncia original sino de un refrito de denuncias desde el año 2008, armadas por diputados de la Coalición Civica, en las cuales Comodoro Py se declaró incompetente en el año 2011 y la justicia de Santa Cruz las sobreseyó por inexistencia de delito".

Para volver a declararse inocente, dijo que "entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial" para aprobar los expedientes de cada obra.

Finalmente apuntó contra Leonardo Fariña, señalando: "Como frutilla del postre, también utilizan la “declaración” del “arrepentido” coucheado Fariña, quien se encuentra sujeto a una investigación criminal en el escandaloso caso D’Alessio por armado de causas truchas que se lleva adelante en el Juzgado Federal de Dolores.