Causa Cuadernos: Casación citó a los magistrados a cargo del juicio para imprimirle más velocidad al debate

Los presidentes de las cuatro salas del máximo tribunal penal del país llevaron adelante un acuerdo de superintendencia donde acordaron convocar la próxima semana a los jueces Canero, Castelli y Méndez Signori.

La Cámara Federal de Casación penal citó para el próximo martes 18 de noviembre a los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero para evaluar en conjunto medidas concretas para acelerar el mega juicio iniciado la semana pasada por la causa Cuadernos de las coimas.

La decisión se dio tras el llamado “Acuerdo de Superintendencia” donde participaron los presidentes de las cuatro salas que conforman el máximo tribunal penal del país, con Daniel Petrone a la cabeza como presidente del cuerpo.

audiencia causa cuadernos Allí, los magistrados Gustavo Hornos, Ángela Ledesma, Carlos Mahiques y Mariano Borinsky convinieron en la idea que al debate más importante en la historia judicial del país se le debe imprimir velocidad. El unico ausente en el acuerdo fue Diego Barroetaveña, titular de la Sala I quien se encontraba en el Consejo de la Magistratura como acusador en el jury contra el juez federal marplatense Martín Poderti.

Para ello, la idea es que se realicen tres audiencias semanales del debate, se habilite la feria judicial del verano y que la modalidad pase de virtual a presencial. El planteo se da cerca del final de las reformas que se llevan adelante en la Sala AMIA, el espacio de mayor aforo del edificio judicial de retiro.