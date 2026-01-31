Causa AFA: Allanaron un hangar en San Fernando por vuelos en helicóptero a la mansión de Pilar

El allanamiento se dio en el marco de la causa AFA. La Justicia busca identificar pasajeros de vuelos en helicóptero rumbo a una quinta en Villa Rosa.

La Justicia realizó un operativo en San Fernando para buscar registros de vuelos en helicóptero a la mansión de Pilar. Foto: Agencia NA/Redes.

La Justicia avanzó este sábado con un allanamiento en el aeropuerto de San Fernando para intentar reconstruir los movimientos aéreos en realizados helicóptero hacia una lujosa propiedad ubicada en la localidad bonaerense de Pilar, en el marco de la investigación vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA).

El procedimiento fue llevado adelante por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en un hangar donde operaría la empresa Flyzar, propietaria de la aeronave que habría efectuado alrededor de 60 vuelos hacia la mansión que se le atribuye al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

La medida fue ordenada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que tiene a su cargo la Causa AFA.

Pasajeros de vuelos en helicóptero El objetivo central del operativo es acceder a los registros de pasajeros para identificar quiénes utilizaron la aeronave con destino al helipuerto privado denominado “Neurus”, luego de que los pilotos declararan ante la Justicia no recordar datos sobre las personas trasladadas. Según afirmaron, la empresa sólo les informaba día y horario de cada vuelo.

La investigación, que estuvo inicialmente a cargo del juez Marcelo Aguinsky y ahora continúa González Charvay, puso el foco en la documentación que Flyzar deberá presentar en los próximos días, ya que en los helipuertos privados la responsabilidad del control de pasajeros recae en los administradores de las instalaciones.