Casación fijó audiencia para revisar la actualización del monto del decomiso en la causa "Vialidad"

Será el próximo 11 de septiembre en Comodoro Py. Allí, la defensa de Cristina Fernández planteará oralmente su objeción a la cifra de 500 millones de dólares fijada por el TOF2 y actualizada por los peritos de la Corte.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación dispuso para el jueves 11 de septiembre una audiencia para que Carlos Beraldi y Ary Llenorvoy, defensores de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner formulen sus argumentos con los que recurrieron la decisión del Tribunal Oral Número 2 que determinó que el monto por la maniobra defraudatoria es de $684.990.350.139,86.

La suma que fue actualizada por los peritos de la Corte Suprema ronda los 600 millones de dólares al cambio oficial. En el mismo fallo donde se fijó el cálculo, el juez Jorge Gorini señaló que el abono de la totalidad por parte de los 9 condenados debe ser de manera solidaria.