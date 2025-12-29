Carlos Rosenkrantz negó impulsar los juicios contra Cristina Fernández de Kirchner y defendió la imparcialidad de la Corte Suprema
La desmentida llegó tras un artículo periodístico que señalaba que la Corte Suprema quería empujar los juicios contra la expresidenta. Esto fue desmentido por el propio Carlos Rosenktrantz, que defendió al máximo tribunal.
El juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz desmintió un artículo periodístico que acusaba al máximo tribunal de "tener la mira puesta en los casos de corrupción" e impulsar los juicios contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Esa idea es falsa y no representa en modo alguno la manera en que concibo mi labor jurisdiccional", replicó el magistrado.
El artículo que molestó a la Corte Suprema
A través de un comunicado difundido el domingo, uno de los tres supremos del alto tribunal apuntó contra una nota del diario La Nación titulada "El 2026 de la Corte Suprema: la mira puesta en los casos de corrupción, se resuelve una causa contra Jorge Macri y preocupan las vacantes".
El mismo artículo sostiene que el "tribunal quiere encaminar los juicios contra Cristina Kirchner, rematar sus bienes por internet y hacer avanzar el proceso por los Cuadernos de las Coimas", algo que fue rechazado de lleno por Rosenkrantz.
La desmentida de Carlos Rosenkrantz
"No conozco la fuente de la Corte Suprema a la que el periodista firmante de la nota ha consultado. Sé que no he sido yo ni ningún funcionario de mi vocalía. Quiero aclarar que como uno de los tres integrantes de la Corte Suprema, excepto por el hecho de que efectivamente me preocupan las vacantes existentes, no suscribo ninguna de las otras afirmaciones arriba transcriptas", enfatizó el juez en el texto.
En ese sentido, Rosenkrantz negó la idea de tener "la mira puesta en los casos de corrupción" y aseguró que esa afirmación "no representa en modo alguno la manera en que concibe su labor jurisdiccional".
A su vez, subrayó que no aspira a "encaminar los juicios contra Cristina" ni le corresponde hacerlo, ni tampoco quiere "rematar sus bienes por internet" ni está "comprometido con hacer avanzar el proceso por los Cuadernos de las Coimas".
"El deber de imparcialidad, la virtud institucional cardinal de la judicatura, impide que me conduzca en los términos consignados por el artículo periodístico. Por otro lado, el ritmo de la tramitación de las causas en las que es parte la Dra. Cristina Fernández de Kirchner depende, en el estado actual en que se encuentran, únicamente de las decisiones de los jueces de grado competentes y de los tribunales superiores que sobre ellos ejercen la superintendencia", finalizó el magistrado.