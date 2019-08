Bullrich se enfrentó con militantes del PO: "Los puteé; no me voy a dejar prepotear"

La ministra Patricia Bullrich dio detalles hoy del tenso momento que vivió en Uruguay con militantes del Partido Obrero, quienes la increparon por la muerte de Santiago Maldonado.

Durante una entrevista con radio La Red, la funcionaria explicó que estaba con su esposo y escoltada por una custodia de policías de la Federal en el bar "La Pasiva", y que cuando estaban por ir se levantaron dos parejas que le empezaron a gritar. Luego del hecho se enteró que eran militantes del Partido Obrero (PO), según recogió TN.

"Me preguntaban dónde estaba Maldonado, de manera agresiva", dijo, e indicó que una mujer la increpó y que ella la insultó. Las acusaciones de la militante fueron por el joven que estuvo desaparecido durante 78 días y que murió ahogado en el Río Chubut.

Gritos a Patricia Bullrich en sus vacaciones en Uruguay pic.twitter.com/BymkjjMiPl — ElNota (@ElNota23) August 19, 2019

La funcionaria reaccionó al insulto. "Me salió una palabra un poco fuerte respecto a su actitud. Los puteé, porque me parece que no corresponde lo que hicieron. No me voy a dejar prepotear", afirmó.

Explicó que el resto de los argentinos que estaban en el bar salieron en su defensa. "Los otros clientes se levantaron para ponerles freno, lo que me pareció muy bueno", dijo.