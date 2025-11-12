"Bienvenido sea el diálogo": el análisis tras la foto de Martín Llaryora con el Gobierno nacional

El columnista económico, Carlos Burgueño, valoró que un gobernador como Martín Llaryora, al que "le decían Mandril", ahora dialogue con el oficialismo.

"La buena noticia" para Burgueño es la presencia de Martín Llaryora en la reunión de gobernadores con Santilli y Adorni.

El columnista económico Carlos Burgueño destacó en MDZ Radio como "la buena noticia" el reciente encuentro entre funcionarios del Gobierno nacional y gobernadores de distintas procedencias políticas, entre ellos Martín Llaryora de Córdoba. Un hecho que, a su juicio, es fundamental para la concreción de acuerdos económicos.

Escuchá la columna completa en MDZ Radio:

"Vamos a hablar más de política que de economía, pero solo la foto te da cierto optimismo para los acuerdos económicos que se puedan lograr, que son indispensables", inició su análisis el economista. "Ayer hubo reunión en la Casa Rosada entre Diego Santilli, Manuel Adorni y gobernadores, entre ellos, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora".

Burgueño subrayó el valor simbólico y práctico del encuentro: "Se conoció la foto. Están yendo todos los gobernadores, pero uno no se sorprendería si estuviera Alfredo Cornejo, por ejemplo, o si estuviera Rogelio Frigerio. Pero que esté Llaryora y que esté dentro de los dialoguistas, es una buena señal".

"Además, parece que el clima fue positivo", continuó. "Y no hay que decir, 'uy, mira, se vendió Llaryora'. No, fue Llaryora, se sentó y habló de economía, de cuestiones económicas que tienen que ver con su provincia, y cuestiones que el Gobierno quiere negociar como el presupuesto y la reforma laboral". "Es una muy buena noticia que dos funcionarios con cierto poder, se sienten y hablen con un gobernador como Llaryora, que hasta hace seis meses le decían 'Mandril' en el mejor de los casos", reflexionó Burgueño, haciendo referencia a las tensiones políticas del pasado reciente.