Batalla campal en Formosa: militantes de Gildo Insfrán agredieron a libertarios

Un grupo de militantes ligados a Gildo Insfrán se enfrentó con libertarios en la Plaza San Martín. Una mujer resultó golpeada por un exconcejal del PJ.

A cuatro días de las elecciones legislativas, se desató un nuevo episodio de violencia política en Formosa. En pleno cierre de campaña, militantes del gobernador Gildo Insfrán se pelearon con integrantes de La Libertad Avanza en la Plaza San Martín. La batalla terminó con una mujer golpeada por un exconcejal del Partido Justicialista.

Las agresiones fueron filmadas por varias personas que presenciaron la disputa entre ambos espacios políticos por ocupar la plaza para hacer campaña. Previamente, los militantes libertarios venían denunciando haber sido expulsados de otros puntos centrales por el oficialismo.

Gildo Insfrán votó en Formosa Militantes de Gildo insfrán atacaron a libertarios por querer militar la campaña en una plaza. X | @insfran_gildo Cómo fue el ataque de los militantes de Gildo Insfrán a los libertarios Todo comenzó cuando los integrantes de LLA estaban repartiendo folletos en el lugar y repentinamente fueron abordados por agentes del área de Tránsito. "Fuimos amenazados, empujados, hubo una mujer golpeada por el puño por esta persona, del riñón de Insfrán, los golpearon con cachiporras y no hicieron absolutamente nada", denunció la diputada provincial Gabriela Nemel.

Militantes de Gildo Insfrán atacaron a libertarios en Formosa "Los militantes gildistas nos golpearon con el puño, con cintos y palos. La policía, brazo armado de Insfrán protegió a los violentos", contó en sus redes sociales la libertaria. Luego, afirmó ante la prensa que "fue un ataque de una patota de Gildo Insfrán comandada por el secretario general del gremio de trabajadores municipales”.