Avanza la sesión en el Senado para rechazar el veto a los ATN y darle un nuevo golpe a Javier Milei
La sesión en el Senado comenzó pasadas las 11 con la presencia de Victoria Villarruel y se espera que dure unas cinco horas.
La sesión en el Senado comenzó pasadas las 11 con la presencia de Victoria Villarruel y se espera que dure unas cinco horas.
El Senado comenzó su sesión para rechazar el veto del presidente Javier Milei a la ley de redistribución de los Aportes del Tesoro de la Nación. La oposición cuenta con los dos tercios necesarios para darle un nuevo revés al Gobierno nacional.
En la sesión de este jueves también está previsto que se traten dos proyectos unificados que crean un marco normativo para la búsqueda de personas desaparecidas, incluyendo la implementación del sistema de alerta rápida “Sofía”; una reforma al Código Penal para endurecer las penas en casos de siniestros viales con agravantes; la incorporación de la atrofia muscular espinal al Régimen para la Detección y Posterior Tratamiento de Determinadas Patologías en el Recién Nacido (Ley 26.279); la derogación de la Ley 27.604 de Manejo del Fuego; dos convenios internacionales y la declaración de monumentos nacionales.