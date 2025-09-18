Presenta:
La oposición en el Senado prepara un nuevo golpe a Javier Milei.
En Vivo

Avanza la sesión en el Senado para rechazar el veto a los ATN y darle un nuevo golpe a Javier Milei

La sesión en el Senado comenzó pasadas las 11 con la presencia de Victoria Villarruel y se espera que dure unas cinco horas.

MDZ Política

El Senado comenzó su sesión para rechazar el veto del presidente Javier Milei a la ley de redistribución de los Aportes del Tesoro de la Nación. La oposición cuenta con los dos tercios necesarios para darle un nuevo revés al Gobierno nacional.

En la sesión de este jueves también está previsto que se traten dos proyectos unificados que crean un marco normativo para la búsqueda de personas desaparecidas, incluyendo la implementación del sistema de alerta rápida “Sofía”; una reforma al Código Penal para endurecer las penas en casos de siniestros viales con agravantes; la incorporación de la atrofia muscular espinal al Régimen para la Detección y Posterior Tratamiento de Determinadas Patologías en el Recién Nacido (Ley 26.279); la derogación de la Ley 27.604 de Manejo del Fuego; dos convenios internacionales y la declaración de monumentos nacionales.

Live Blog Post

Nuevamente el Congreso le dará malas noticias a Javier Milei

Luego del revés que la Cámara de Diputados le dio al Gobierno de Javier Milei con el rechazo a los vetos de las leyes de emergencia pediátrica y Hospital Garrahan y financiamiento universitario, el Senado seguirá con las malas noticias para la Casa Rosada.

En la sesión de este jueves, la oposición en la Cámara alta cuenta con los dos tercios necesarios para rechazar el veto a la ley que obliga al Ministerio de Economía a redistribuir los ATN que el Gobierno nacional tiene congelados. Será un nuevo cachetazo para Milei en el Congreso en una semana negra para el oficialismo.

Solo un puñado de senadores libertarios y Carmen Álvarez Rivero (PRO) votarán en defensa del veto. Habrá que ver qué decisión tomen los senadores radicales por Mendoza Mariana Juri y Rodolfo Suarez que responden a Alfredo Cornejo, aliado a La Libertad Avanza. Pero el oficialismo nada podrá hacer para que se rechace este veto.

Live Blog Post

Qué son los ATN y qué propone la ley que vetó Javier Milei

El Fondo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) está contemplado en la Ley de Coparticipación. Esta normativa indica que del total de impuestos coparticipables, el 42,3% quedan para el Gobierno nacional, el 56,6% se reparte entre las provincias de forma automática y el 1% restante se reserva para los ATN. Este fondo está previsto para administrar situaciones de emergencia, pero lo administra la Casa Rosada.

Con su receta ortodoxa para lograr el equilibrio fiscal, el Gobierno de Javier Milei decidió no girar los fondos de los ATN a las provincias. Esta decisión provocó un alto malestar en los gobernadores, al punto tal que por primera vez en la historia los 24 mandatarios provinciales firmaron un proyecto de ley para redistribuir esos fondos que el Ministerio de Economía tiene congelados.

En esa ley suma un artículo a la Ley 11.672 de Presupuesto Permanente. Define que el Fondo de ATN debe coparticiparse en forma automática y diaria, al igual que el resto de los recursos, y que “los fondos que lo integren serán considerados parte de la masa coparticipable”.

Live Blog Post

El Senado empezó el debate por los ATN

Luego de varias cuestiones administrativas del Senado, la sesión empezó con el debate por los ATN. El primero en hablar fue el senador por La Pampa Daniel Bensusán (Unión por la Patria). “Este proyecto de redistribución de los ATN no altera el equilibrio fiscal, sino que pone los recursos donde corresponde, en las provincias. Ellas se hicieron cargo de la salud y de las obras de infraestructura que el gobierno nacional no hizo", señaló.

Por su parte, el fueguino Pablo Daniel Blanco (UCR) remarcó que "si los ATN no se usan, deben devolverse a las provincias". "Tienen que cumplir con la ley, les guste o no, no es un golpe institucional", remarcó. "Lo primero que no respetan es la opinión del que piensa distinto, dejen de decirnos kukas", pidió.

Live Blog Post

Victoria Villarruel abrió la sesión en el Senado

Con un holgado número de senadores presentes, la titular del Senado, Victoria Villarruel abrió la sesión en el Senado de la Nación. La oposición juntó el quórum con los 33 senadores peronistas y algunos radicales enfrentados al Gobierno de Javier Milei.

Te podría interesar

Archivado en

Te recomendamos