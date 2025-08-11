Avanza la explotación de la Costa Norte de Potrerillos: el proyecto que pone primera

La explotación de la Costa Norte del perilago del Dique Potrerillos está cada vez más próxima. La Subsecretaría de Ambiente de Mendoza convocó a una audiencia pública para analizar el proyecto presentado por la empresa DOSADOS SA que busca avanzar con el desarrollo de actividades náuticas, turísticas y recreativas.

Mediante la resolución Nº 208, firmada por la subsecretaria de Ambiente, Nuria Ojeda, este lunes se oficializó la convocatoria para la audiencia pública que se realizará el día 10 de septiembre de 2025 a las 10, por la plataforma web Zoom.

En el evento, se someterá a análisis la Manifestación General de Impacto Ambiental (MGIA) presentada por la firma DOSADOS SA para la explotación de la Costa Norte del perilago de Potrerillos .

Ese expediente contiene la descripción detallada del Proyecto Turístico Recreativo Costa Norte Perilago de Potrerillos y sus acciones, el inventario ambiental del área de influencia, la identificación y valoración de los impactos ambientales previsibles, las medidas correctoras y protectoras, el programa de vigilancia ambiental, así como el documento de síntesis, conforme a los requerimientos técnicos y formales exigidos por la normativa.

DOSADOS SA es una empresa mendocina dedicada principalmente a los desarrollos inmobiliarios y está dirigida por el empresario Carlos Fabián Bajach y lo acompañan en el directorio de la firma Franco Pérez Magnelli y Bernado Sottile.

El proyecto que presentó la empresa para la Corta Norte del perilago de Potrerillos apunta a potenciar las infraestructuras existentes y proporcionar nuevas oportunidades, como la construcción de un nuevo Club Náutico que permitirá el desarrollo de deportes de agua (yachting, kayaks, windsurf, kitesurf).

El dique Potrerillos se quedará sin ente regulador. Foto: Marcelo Ruiz /MDZ El proyecto impulsado por DOSADOS SA apunta a la explotación de deportes náuticos. Foto: Marcelo Ruiz /MDZ

El emprendimiento se divide en tres grandes áreas: Náutica, Turística y Recreativa- Deportiva. El plan de desarrollo y obra se contempla en "3 Fases de Desarrollo", que podrán ejecutarse en diferentes periodos según el crecimiento y la demanda.

A mediados del año pasado, el Gobierno provincial adjudicó la concesión de la costa norte del perilago del Dique Potrerillos a seis emprendimientos con propuestas relacionadas a actividades deportivas, recreativas, gastronómicas y de alojamiento.

Además de DOSADOS SA, los elegidos para explotar el margen con menos servicios de Potrerillos fueron Domos Potrerillos SAS, INMENDOZA SAS, MAPSA GROUP SA, PERafting SAS y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).