La piedra del escándalo

Concebir hoy la coexistencia de seres no biológicos que escriben, ilustran, hablan, cantan, además de hacer cálculos matemáticos, cuentas que a un hombre (o mujer) llevaría décadas, en apenas un segundo, debería alertarnos. Ya no se trata de la exigua diferencia genética que separa al humano de sus parientes homínidos, como los chimpancés o los bonobos, (98,7% de similitud) que con dedicación y esfuerzo pueden alcanzarnos en la comprensión aritmética simple y en la comunicación simbólica, ahora se trata de máquinas y algoritmos que cuentan con notorias ventajas, por su exactitud, su velocidad y la incapacidad de producir daños de carácter voluntario.

Sería pertinente, para evitar las náuseas que puede provocar el vértigo, detenerse al menos unos minutos y hacer algo que aún la Inteligencia Artificial no hace: reflexionar.

Tirar la piedra y esconder la mano

Esa figura tan útil para delatar una actitud hipócrita “tirar la piedra y esconder la mano” incluida en El Banquete, obra en la que Platón hacía referencia a Aristófanes, sirve para describir una actitud frecuente en algún periodismo, y también ayuda a detectar qué es lo que despierta curiosidad, qué es lo que fastidia, qué es lo que indigna hoy a una porción bien importante de argentinos. Convengamos que vandalizar el paisaje no es una acción que logre enaltecer a alguien. Y aunque hoy, gracias a las inscripciones cuneiformes descubiertas en la antigua Uruk, podemos enterarnos que han pasado cinco mil años de aquellos mensajes grabados en piedra, ya no es un requisito para transmitir algo andar dejando palabras pintadas en las rocas. Pero también debemos admitir que no reviste ni demasiada singularidad, tampoco creatividad y sin temor a equivocarnos, categóricamente es innecesario