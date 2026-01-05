La Argentina respaldó en la ONU la captura de Maduro y reclamó la liberación de Nahuel Gallo.

Argentina apoyó a Estados Unidos en la ONU tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y pidió por Nahuel Gallo.

La Argentina expresó este lunes su respaldo a las recientes acciones de Estados Unidos en Venezuela, que derivaron en la captura de Nicolás Maduro, durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. La posición oficial fue presentada por el embajador argentino ante las Naciones Unidas, Francisco Tropepi.

En su intervención, el representante argentino valoró la decisión política del presidente estadounidense Donald Trump y de su gobierno, y destacó que la operación puso fin al liderazgo de Maduro, a quien calificó como jefe del denominado Cartel de los Soles, organización que fue declarada terrorista por la Argentina en 2025, junto con el grupo criminal Tren de Aragua.

Discurso completo del embajador argentino ante la ONU Tropepi sostuvo que la postura del país frente a la situación venezolana ha sido coherente desde la asunción del presidente Javier Milei. En ese sentido, remarcó que el Gobierno argentino denunció de manera sistemática la falta de libertades políticas y las violaciones a los derechos humanos, y participó activamente de las iniciativas internacionales orientadas a una transición democrática.

El diplomático subrayó que la Argentina actuó con responsabilidad y compromiso en los foros multilaterales, alineando su política exterior con los esfuerzos destinados a restablecer el orden institucional en Venezuela, en coordinación con otros países y organismos internacionales.

El pedido de Argentina por Nahuel Gallo En ese marco, el embajador argentino reclamó de manera expresa la liberación inmediata del ciudadano argentino Nahuel Gallo, quien permanece detenido en territorio venezolano. Según indicó, la solicitud apunta a garantizar su seguridad y su pronto regreso al país.