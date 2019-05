Archivo: Paco Pérez sobre Paco Pérez, tras su último discurso

El día después de su último discurso ante la Asamblea Legislativa como gobernador, Francisco "Paco" Pérez visitó el programa "Tormenta de ideas" por MDZ Radio, conducido por Gabriel Conte, Santiago Montiveros y Mariano Bustos. Hasta su esposa, Celina Sánchez, salió al aire por teléfono. El resumen lo dio el título con el que se publicó la nota ese 2 de mayo de 2015 en MDZ: "Del espíritu grande al espíritu posible", en alusión al eslogan rector de su mandato.

Abajo, la nota textual y completa, con el audio incluido:

Paco Pérez en "Tormenta de ideas".

"Es cuasimposible aplicar políticas de largo plazo". El gobernador Francisco Pérez pareció abandonar el eslogan de "espíritu grande" para hablar de espíritu posible. El jefe del Ejecutivo focalizó en los obstáculos institucionales que impiden gobernar con una mirada que trascienda la propia gestión.

Luego de una semana clave, en la que tuvo que encabezar su última Asamblea Legislativa, el mandatario provincial vistió a MDZ y en conversación con el programa radial Tormenta de Ideas se mostró relajado y habló de (casi) todo.

El escenario electoral, su estado de salud, el candidato a la Corte, las problemáticas de educación y seguridad, su proyecto de Ética Médica y el vínculo con la Casa Rosada tras el evidente distanciamiento con la presidenta Cristina Fernández, fueron algunos de los temas en los que ahondó Pérez.

Gestión "posible"

A siete meses de terminar su Gobierno, Pérez hizo hincapié en la necesidad de reformar la Constitución Provincial y, desde allí, enumeró los obstáculos institucionales para llevar adelante políticas que trasciendan a a la propia gestión, de cuatro años.

"Siempre lo dije, incluso, cuando motivé la reforma de la Constitución. La realidad es que los primeros seis meses asumís y tenés que ubicar a 250 funcionarios provinciales tanto del Ejecutivo central como de órganos descentralizados. En tanto, los últimos seis meses ya te encontrás en medio de un proceso electoral, una realidad que sólo la comparten Santa Fe y Mendoza", argumentó, y definió: "Hay que ordenarse y pensar en lo posible".

Bajo ese panorama, cuestionó también "las mezquindades políticas y la especulación de quienes quieren ser los sucesores del Gobierno".

"Es cuasimposible aplicar políticas de largo plazo porque tenés que conciliar con el oficialismo que está en una interna por ver quién y cómo continúa y con la oposición que quiere ser la sucesora", abundó.

Todo "habitual" con la Casa Rosada

Paco Pérez en MDZ Radio.

Sobre el vínculo que mantiene, actualmente, con la Nación, el gobernador dejó una frase algo trillada: "Todos sabemos que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires".

Y, a propósito de la evidente distancia que puso la presidenta Cristina Fernández tras el cierre de listas del justicialismo provincial que terminó encolumnado con el sciolismo, Pérez subrayó: "Hay que mirar para adelante y si hubo diferencia desde lo político hay que trabajar para que no afecte ni a la gestión ni a los mendocinos".

Aseveró que la relación con la mandataria nacional es "normal y habitual" tanto desde lo político como desde el lugar que cada uno ocupa.

La nota en MDZ.

"La" fórmula

En relación al escenario electoral evitó dejar mensajes a su principal contrincante, Alfredo Cornejo (Frente Cambia Mendoza), y resaltó la fórmula del PJ que peleará en las próximas elecciones de junio.

"Estoy satisfecho con la candidatura de Adolfo (Bermejo); además, creo que ha hecho cosas muy importantes en Maipú, un municipio de vanguardia desde lo político pero también desde la gestión con, por ejemplo, el ordenamiento territorial", evaluó.

En la misma línea, ponderó la figura de Diego Martínez Palau como compañero de fórmula de Bermejo: "Fue un logro el hecho de que Diego esté con Bermejo. La verdad estamos contentos que integre la fórmula y porque tiene la visión provincial necesaria para enfrentar este desafío".

Corte, arcas públicas

En un momento de la entrevista, a través de la participación de un oyente, se lo consultó por el pliego para el puesto vacante en la Suprema Corte e insistió -como en otras oportunidades- que aún no hay consenso para elegir al indicado.

Recordando la sesión secreta del Senado que rechazó la postulación de la concejala de Maipú, Miriam Gallardo, el mandatario reconoció: "Si no hubiese habido un error (en referencia al voto de Carina Segovia), hoy, Miriam sería ministra de la Corte y no estaríamos debatiendo esto. Con el diario del lunes no estaríamos discutiendo esto".

Sobre el final, a propósito de los problemas financieros de la provincia, Pérez deslizó que "intentaremos dejar las cuentas públicas con déficit cero".

Repasá aquí la entrevista completa: