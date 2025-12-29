Apoyo para Rogelio Frigerio: Nación giró $220 mil millones a Entre Ríos por adelantado

El Ministerio de Economía anticipó este lunes $220 mil millones a Entre Ríos en materia de coparticipación federal. Pese al alivio para la provincia que conduce Rogelio Frigerio , el monto se descontará de futuras liquidaciones y tendrá un interés calculado sobre la tasa TAMAR (Tasa Mayorista de Argentina).

La decisión del Gobierno nacional se oficializó a través del decreto 922 publicado en el Boletín Oficial, en respuesta al reciente apoyo de legisladores entrerrianos al proyecto del Presupuesto 2026 en las votaciones del Congreso.

Según explicó el gobernador del PRO, aliado del gobierno libertario, la solicitud de un adelanto respondió a la necesidad de contar con un respaldo financiero que otorgue previsibilidad de cara al proceso de emisión de deuda internacional previsto para comienzos de 2026.

Rogelio Frigerio recibió un adelanto de fondos nacionales en medio de la presión financiera por la deuda provincial.

El Gobierno de Entre Ríos cuenta con una autorización de endeudamiento de hasta US$ 500 millones, destinada a recomponer el Tesoro provincial, afectado por los vencimientos del bono en dólares emitido en 2017 y refinanciado en 2021. Esa colocación, que ya comenzó a activarse en Nueva York, había sido utilizada para cancelar letras en pesos con las que se financiaba el déficit del Estado entrerriano.

El 8 de febrero asoma un nuevo vencimiento de capital e intereses por unos US$ 64 millones, un pago que la Provincia no llegará a cubrir con la emisión de la nueva deuda. Aun así, en la administración de Frigerio apuestan a que los dólares frescos del bono 2026 sirvan para precancelar el adelanto del Tesoro Nacional y aliviar el frente del endeudamiento externo.

La letra chica del decreto

En los considerandos del decreto, el ministro de Economía Luis Caputo argumentó que el Gobierno de Entre Ríos se encuentra “transitoriamente impedido” de afrontar los compromisos más urgentes derivados de la ejecución presupuestaria y la amortización de deudas.

La norma, que también lleva las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del presidente Javier Milei, remarca la necesidad de adoptar “soluciones inmediatas” frente a las dificultades financieras que atraviesa la provincia.

El adelanto del Tesoro Nacional llegará en un contexto fiscal adverso: durante 2025 se registró una caída de la recaudación provincial y de los ingresos por coparticipación, a lo que se sumó el aumento inercial de los costos fijos del Estado y el impacto del pago del medio aguinaldo en diciembre.

El decreto establece que los fondos adelantados devengarán intereses calculados sobre saldos, desde el momento del desembolso hasta su devolución, tomando como referencia la tasa TAMAR. El reintegro se extenderá a lo largo de 2026, aunque se habilita la posibilidad de precancelación.

Como garantía, Entre Ríos comprometió recursos de coparticipación sin afectación específica y autorizó a la Secretaría de Hacienda de la Nación a retener de manera automática los fondos necesarios para el repago.