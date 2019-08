Andahazi dio el portazo al “estiércol” de Twitter con un manifiesto

El mediático escritor y pensador Federico Andahazi se cansó de la “cloaca” de Twitter y dio el portazo en la red social con un contundente manifiesto en el que justificó su decisión.

“Mea culpa. A partir de hoy, no seré cómplice de la muerte de la palabra. No continuaré participando del ritual perverso de la degradación de la letra escrita”, comenzó el pensador, quien tiene casi 90.000 seguidores en la red, en una columna titulada “El día que abrí la jaula y me liberé de Twitter”.

A partir de allí trazó un manifiesto con su postura que puede resumirse en algunos puntos:

Twitter es el nuevo Coliseo romano en cuyas gradas un público anónimo, fanatizado y cobarde se dedica a martirizar con insultos

Twitter es el pozo en el que se entierra por su propia voluntad la víctima para ofrecerse en sacrificio a la lapidación pública de inquisidores con pseudónimo

Twitter es el barro del barro, es el estiércol en el que se revuelven aquellos que lo único que tienen para aportar en el debate es, literalmente, mierda.

Twitter es la reducción de la palabra al mero carácter, a la frase que condena la letra a la cifra binaria y reduce cualquier idea al cero o al uno

Twitter es la degradación permanente de la existencia. Es la alienación de la vida

Twitter es exactamente lo opuesto a la comunicación. Twitter me ha mostrado lo peor de la gente que desprecio, pero también de la que admiro.

Twitter es el reino de las fake news y de la falsificación

Twitter es la advocación del fanatismo que no tiene otra bandera más que la del fanatismo

Andahazi tuvo varios problemas en esa red social. Uno de los más recordados se dio cuando, por accidente, su cuenta publicó un tuit de contenido pornográfico. En ese momento aseguró que alguien quiso perjudicarlo con el fuerte posteo.