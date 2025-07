Anabel Fernández Sagasti volvió a la carga contra Cornejo tras la denuncia penal

Sin embargo, este lunes la fiscal federal Patricia Santoni determinó que no hay indicios de participación de funcionarios federales, por lo que la competencia del fuero federal no corresponde. Por esto, la denuncia fue derivada a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos de Mendoza, que continuará con la investigación.

“Coincido con la ministra Rus: la Justicia es demasiado rápida para exculpar delincuentes. Este caso no es la excepción”, disparó la senadora kirchnerista.

En ese mismo sentido, manifestó que “el delincuente del gobernador está usando dinero de los mendocinos para su festín electoral violeta, haciéndonos pagar tres veces las rutas nacionales, y la Justicia lo protege”.

En tanto, Fernández Sagasti planteó que la Justicia Federal no exculpó al mandatario provincial, aunque advirtió que la causa será tramitada por la justicia local y apuntó a la influencia de Cornejo en los tribunales provinciales.

“De todas maneras, no se hagan los rulos... La Justicia Federal no dijo que no hay delito, solo dijo que lo resuelva su exministro de Gobierno, Dalmiro Garay”, afirmó.